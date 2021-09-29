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МВД подтвердило планы депортировать нелегализовавшихся мигрантов после 30 сентября

С 1 октября МВД вправе депортировать из России мигрантов, которые не урегулировали статус пребывания на российской территории, сказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.В источнике

С чего всё началось

В МВД сообщили, что в России находятся 7 млн мигрантов
Семь миллионов иностранных граждан на сегодняшний день находится в России, количество нелегальных мигрантов не столь значительное. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.
ТАСС08:28

Подробнее о событии

В МВД разъяснили, что у нелегалов остался один день для урегулирования своего статуса в РФ
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РИА Новости10:47
В МВД сообщили, что в России находятся 7 млн мигрантов
ТАСС08:28
МВД подтвердило планы депортировать нелегализовавшихся мигрантов после 30 сентября
Коммерсантъ09:15
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