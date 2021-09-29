С 1 октября МВД вправе депортировать из России мигрантов, которые не урегулировали статус пребывания на российской территории, сказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.В источнике
Семь миллионов иностранных граждан на сегодняшний день находится в России, количество нелегальных мигрантов не столь значительное. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.
Вице-президент Сбербанка и экс-заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн руб. Ее подозревают в преступлениях, совершенных в период работы в министерстве, сообщают "РИА Новости" и URA.ru.