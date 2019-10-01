Происшествия

РБКРБКМВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин. Ролик опубликовало Главное управление МВД по Красноярскому краю. ДТП произошло в Минусинском районе Красноярского края.
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Валентин Коновалов
Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким.
— Валентин Коновалов, российский политикТайга.инфо 06:22

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Что произошло за день: понедельник, 14 октября

Интерфакс13:31

«Отец города». Коллеги — о погибшем мэре Абакана Николае Булакине

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«Я сумел многому у него научиться». Экс-глава Хакасии о Николае Булакине

Шанс (г. Абакан)11:38

Стала известна причина ДТП, в котором погиб Николай Булакин

Хакасия07:40

По факту ДТП, в котором погиб мэр Абакана, проводится доследственная проверка

ТАСС08:47

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Республиканская Телевизионная Сеть07:05

Сенатор от Хакасии о гибели мэра Абакана: Это невосполнимая потеря

ИА Хакасия09:24
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