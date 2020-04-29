МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.

с чего всё началось

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии. Соответствующее письмо есть в распоряжении «Известий».

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