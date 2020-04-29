МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.

с чего всё началось

Колокольцев отметил, что МВД не смогли вовремя получить необходимые данные. Законодательство не дает МВД широких полномочий по доступу к банковской тайне.

МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

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