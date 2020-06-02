Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
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с чего всё началось

МВД просит установить надзор за Варварой Карауловой и запретить находиться вне дома ночью

Административный истец - отдел МВД России по району Кунцево - просит суд установить административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, применив следующие ограничения: запретить пребывание вне места жительства с 22:00 до 06.00 мск, если это не связано с работой, а также обязать явкой в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц.
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МВД просит установить надзор за Варварой Карауловой и запретить находиться вне дома ночью

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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
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Названа дата похорон Джорджа Флойда, погибшего в США при задержании

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В Росстате подтвердили перенос публикаций статистических данных на вечер.
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