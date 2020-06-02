Административный истец - отдел МВД России по району Кунцево - просит суд установить административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, применив следующие ограничения: запретить пребывание вне места жительства с 22:00 до 06.00 мск, если это не связано с работой, а также обязать явкой в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц.

с чего всё началось

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