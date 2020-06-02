Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось

МВД просит установить надзор за Варварой Карауловой и запретить находиться вне дома ночью

Административный истец - отдел МВД России по району Кунцево - просит суд установить административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, применив следующие ограничения: запретить пребывание вне места жительства с 22:00 до 06.00 мск, если это не связано с работой, а также обязать явкой в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц.
ТАСС10:54

Подробнее о событии

Полицейские просят суд установить надзор за Варварой Карауловой

Московский Комсомолец17:29

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости11:20

Пытавшейся попасть в ИГ Варваре Карауловой попросили запретить гулять ночью

Lenta.ru12:12

МВД просит установить надзор над осужденной за попытку примкнуть к ИГ студенткой МГУ

Газета.Ru11:43

МВД просит установить административный надзор в отношении Варвары Карауловой

Эхо Москвы11:24

Студентку, пытавшуюся сбежать в ИГ, требуют поместить под надзор

URA.Ru12:44

МВД просит установить надзор за Варварой Карауловой и запретить находиться вне дома ночью

ТАСС10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Общество

Принятые в период коронавируса решения проверят на соблюдение прав

Нормативные акты, принятые в период пандемии коронавируса, проанализирует Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы.
Коммерсантъ 16:57
84
Происшествия

Полицейские в США обстреляли продюсера Sputnik

РЕН ТВ 09:17
138
Происшествия

В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов

Российская газета вчера в 06:56
40
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
RT на русском 08:22
3
Общество

Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге

Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
333
Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
1,1K
Наука

Получен снимок самого глубоководного осьминога в мире

Получено уникальная фотография самого глубоководного осьминога в мире. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:21
15
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
1K
Общество

Выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут увеличить

Министерство труда РФ рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Будущее России. Национальные проекты 07:26
174
Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю

Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru 06:39
11
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
179
Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета 12:57
24
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
259
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

РБК 15:04
508
Авто

BMW официально представила новое купе BMW 4-Series Coupe

Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня 13:48
7
Общество

В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался еще 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:17
444
Армия и оружие

В России определили условие применения ядерного оружия

В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
1,5K
Общество

Парикмахерские в Подмосковье откроются 3 июня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о снятии запрета на работу салонов красоты, соляриев, саун, бань, СПА-салонов, косметических и массажных салонов.
Инфопортал Зеленограда 04:57
132
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
22
Гаджеты

AMD Ryzen 9 4900H оказался производительнее Intel Core i9-9980HK и i9-10980HK

AMD Ryzen 9 4900H работает в диапазоне частот от 2,4 до 4,4 ГГц; базовая частота Intel Core i9-9980HK составляет 2,4 ГГц, при автоматическом разгоне она поднимается до 5 ГГц; свежий флагман Core i9-10980HK поколения Comet Lake работает в диапазоне 2,4–5,3 ГГц.
3DNews 09:30
Футбол

РЖД ответила болельщику «Локомотива» на вопрос об увольнении Семина

Департамент социального развитие РЖД ответил болельщику «Локомотива», который прислал письмо с вопросом об отставке Юрия Семина.
ProstoProSport 15:40
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
59
Происшествия

В Ярославле убили священника, сообщил архиерей

РИА Новости 16:59
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
170
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
674
Общество

Юрий Дудь выпустил фильм о Камчатке

Российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал новый документальный фильм на своём YouTube-канале.
News.ru 09:03
7
Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
3
Общество

Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение

Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу.
Темирхан-Шура 15:24
4
Общество

Особое мнение: Дмитрий Быков

Т. Фельгенгауэр ― Делаем перерыв. Это "Особое мнение" Дмитрия Быкова.
Эхо Москвы 14:44
Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
80
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дело Варвары Карауловой
Уголовный процесс по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации «Исламское государство». В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное