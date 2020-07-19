Общество
КоммерсантъМВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП к 2024 году
МВД предложило увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с 4 погибших на 100 тыс. населения к 2024 году до 8,4. Такую цель поставил президент Владимир Путин. Полиция попросила пересмотреть ее 19 июня на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина.
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Футбол
«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России
Rambler News Service 08:27
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось. Актриса уже дома
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на НТВ, известная актриса Анастасия Заворотнюк находится дома, в особняке в Крекшино.
ToDay News Ufa 15:05
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Политика
Главы земель Германии попросили США не выводить войска из страны
В начале июня Трамп приказал Минобороны США сократить численность своего контингента в Германии и вывести к сентябрю 2020 года 9,5 тысяч военных из почти 35 тысяч.
RuNews24.ru 20:26
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Автоспорт
Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии
Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
Metaratings 13:11
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей 00:26
Армия и оружие
В Мексике боевики напали на армейский конвой, есть погибшие
Как сообщает телеканал Televisa, 19 июля в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики группа вооруженных боевиков на 15 автомобилях атаковала армейский конвой.
Московский Комсомолец 19:15
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Происшествия
На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста
Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости 22:29
Спорт
Легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на письмо к Путину
Правительство сообщило в ответном письме, что не собирается помогать спортсменам и предлагает им решать возникшую проблему самостоятельно Накануне барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на свое письмо к российскому правительству.
Толк вчера в 23:21
Здоровье
Минздрав РФ сообщил об опасности подъема заболеваемости коронавирусом
Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, утверждает, что в России все еще сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом, поэтому необходимо срочно вакцинировать население.
ToDay News Ufa 04:18
Общество
Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет
В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура 11:13
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Здоровье
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда 20:57
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом
Новость опубликована на официальном сайте команды. Отмечается, что соглашение было подписано сроком на два сезона.
CT news 17 июля в 15:52
Общество
На Алтае за сутки выявили 19 носителей коронавируса
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за сутки выявлено 19 новых носителей.
REGNUM 16 июля в 23:04
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Экономика
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
По расчетам крупнейших банков, в этом году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны.
РИА Новости 17 июля в 01:00
Экономика
Эксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России
В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 20:27
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Спорт
40 лет назад стартовали летние Олимпийские игры в Москве
Военное обозрение вчера в 23:50
Армия и оружие
Россия следит за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США
Ранее стало известно, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Porter направился в Черное море для участия в совместных учениях с Украиной.
Газета.Ru 16:40
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00