Общество
Газета.RuМВД хочет наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Пользователей Сети смогут наказывать за оскорбление полицейских - если правительство примет предложенные МВД поправки в федеральный закон "О полиции". По замыслу авторов, законопроект направлен на защиту чести и достоинства сотрудника правоохранительных органов в Сети.
Читать в источнике
Оценить609
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат оценил предложение МВД наказывать за неуважительные посты о полицейских
Московский Комсомолецвчера в 12:58
МВД хочет ввести наказание за резкие высказывания в адрес полицейских в интернете
Коммерсантъвчера в 13:08
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
Газета.Ru 25 сентября в 15:27
Происшествия
В Якутии столкнулись два парома
РИА Новости вчера в 22:54
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК вчера в 13:50
Политика
Переговоры Лаврова и Помпео длились не больше часа
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео не более часа.
ТК Звезда вчера в 13:23
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 26 сентября в 09:52
Армия и оружие
На расчетную орбиту вышел новый спутник Минобороны
Новый спутник Минобороны России вышел на расчётную орбиту.
Независимая газета 26 сентября в 09:32
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
Вести.Ru вчера в 02:10
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Политика
Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Футбол
ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира
ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
РБК вчера в 13:43
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 26 сентября в 13:18
Шоу-бизнес
Загадочная смерть Владимира Турчинского
Неожиданная смерть Владимира Турчинского стала настоящим потрясением.
Собеседник вчера в 19:53
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 26 сентября в 12:42
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели певца
Роберт Цой подчеркнул, что версию со сном он опроверг еще 29 лет назад. Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына.
Piter.tv вчера в 02:37
Технологии
В Huawei рассказали о влиянии запрета сервисов Google для компании
Влияние запрета на использование китайской Huawei сервисов американской Google преувеличено в СМИ, в работе смартфонов китайской компании особо ничего не поменяется, заявил в интервью РИА Новости вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
РИА Новости вчера в 02:26
Футбол
Павел Мамаев подпишет контракт с «Ростовом»
Все про Спорт ру вчера в 16:16
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 05:43
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru вчера в 10:54
Происшествия
Прокуратура отчиталась о предотвращенном теракте в Адыгее
Проверка пропагандировавших насилие в школах групп в соцсетях, прошедшая после трагедии в Керченском политехническом колледже, позволила не допустить теракт, который планировал житель Адыгеи, сообщил представитель надзорного ведомства.
Кавказский узел вчера в 23:03
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Футбол
Лебеденко рассказал о перспективах выхода «Торпедо» в РПЛ
Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).
Газета.Ru вчера в 23:45
Космос
Запуск российских спутников «Экспресс» отложили на 2020 год
Запуск двух российских спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" отложили на весну 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
РЕН ТВ вчера в 22:11
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru 25 сентября в 18:10