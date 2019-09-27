Пользователей Сети смогут наказывать за оскорбление полицейских - если правительство примет предложенные МВД поправки в федеральный закон "О полиции". По замыслу авторов, законопроект направлен на защиту чести и достоинства сотрудника правоохранительных органов в Сети.

МВД хочет наказывать за оскорбления полицейских в интернете

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