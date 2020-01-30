Общество
32CARS.ruМВД предлагает подключить детективов к борьбе с мошенниками в ОСАГО
Как сообщает издание «Известия», к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО могут привлечь частных детективов. Данное предложение было внесено представителями МВД. В свою очередь Российский союз автостраховщиков и Банк России уже разрабатывают изменения в законодательство.
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с чего всё началось
МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).Известиявчера в 16:01
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МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО
Коммерсантъвчера в 23:15
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Экономика
Минтруд выступил за снижение прожиточного минимума
Министерство труда и социальной защиты России выступило за снижение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года.
Общество
Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро
Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Политика
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России
Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
Политика
Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине
Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Происшествия
Источник сообщил о задержании в аэропорту Внуково группы вымогателей
В столичном аэропорту Внуково задержаны трое вымогателей. Об этом «Известиям» сообщил 30 января источник.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Здоровье
В российском роддоме новорожденной порезали лицо
В роддоме города Кыштым в Челябинской области младенцу порезали лицо при кесаревом сечении.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Космос
Солнце может уничтожить Землю уже в ближайшие 100 лет
Ученые из Университета Колорадо утверждают, что на Солнце в ближайшие сто лет может произойти мощная вспышка, способная уничтожить Землю, сообщает cheltv.ru.
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко.
Общество
Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем
"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению", - говорится в документе.
Происшествия
Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Происшествия
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Здоровье
Во Владимире госпитализировали мужчину, вернувшегося из Китая
Ситуация с жителем города Владимира, вернувшимся из Китая, находится под контролем, подчеркивают собеседники редакции.
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин решил выселить из квартиры бывшую жену с детьми
В требовании о выселении отмечается, что экс-супруга футболиста должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как жилье принадлежит свекрови Татьяне Аршавиной.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Теннис
Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Политика
Защита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента
Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.
Армия и оружие
Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами
ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.
Общество
В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за коронавируса
«Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — сказала Ломидзе.