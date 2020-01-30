Общество

32CARS.ru32CARS.ruМВД предлагает подключить детективов к борьбе с мошенниками в ОСАГО

Как сообщает издание «Известия», к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО могут привлечь частных детективов. Данное предложение было внесено представителями МВД. В свою очередь Российский союз автостраховщиков и Банк России уже разрабатывают изменения в законодательство.
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с чего всё началось

Честное дело: МВД предложило подключить детективов к борьбе с мошенниками в ОСАГО

МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Известиявчера в 16:01

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Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России

RT на русском01:45

МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

Коммерсантъвчера в 23:15

К борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО привлекут частных детективов

Телеканал 360°вчера в 21:09

МВД предложило привлечь сыщиков к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

РБКвчера в 22:44

МВД предложило привлечь детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

Известиявчера в 19:26

МВД захотело бороться с мошенниками в ОСАГО с помощью частных детективов

URA.Ruвчера в 18:22

«Известия»: МВД предлагает привлечь частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

ТАССвчера в 17:39
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Экономика

Минтруд выступил за снижение прожиточного минимума

Министерство труда и социальной защиты России выступило за снижение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года.
Lenta.ru 28 января в 15:31
Общество

Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро

Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Секрет фирмы вчера в 10:04
Политика

В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России

Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.
RT на русском 07:14
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
РБК 07:17
Политика

Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине

Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия

Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ 05:13
Происшествия

Источник сообщил о задержании в аэропорту Внуково группы вымогателей

В столичном аэропорту Внуково задержаны трое вымогателей. Об этом «Известиям» сообщил 30 января источник.
Известия 03:27
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Здоровье

В российском роддоме новорожденной порезали лицо

В роддоме города Кыштым в Челябинской области младенцу порезали лицо при кесаревом сечении.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 07:30
Космос

Солнце может уничтожить Землю уже в ближайшие 100 лет

Ученые из Университета Колорадо утверждают, что на Солнце в ближайшие сто лет может произойти мощная вспышка, способная уничтожить Землю, сообщает cheltv.ru.
ГТРК Южный Урал вчера в 23:18
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Общество

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко.
Известия 07:03
Общество

Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению", - говорится в документе.
ТАСС 06:45
Происшествия

Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
Известия 04:44
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Известия 06:18
Происшествия

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

РИА Новости 05:33
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

РИА Новости 03:09
Здоровье

Во Владимире госпитализировали мужчину, вернувшегося из Китая

Ситуация с жителем города Владимира, вернувшимся из Китая, находится под контролем, подчеркивают собеседники редакции.
Зебра ТВ 04:39
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин решил выселить из квартиры бывшую жену с детьми

В требовании о выселении отмечается, что экс-супруга футболиста должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как жилье принадлежит свекрови Татьяне Аршавиной.
Вечерняя Москва 03:20
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК 07:12
Теннис

Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open

Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Спорт-Экспресс 06:04
Политика

Путин уволил главу Чувашии Игнатьева

1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Lenta.ru вчера в 10:35
Политика

Защита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента

Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.
Красная весна 00:23
Армия и оружие

Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами

ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.
Российская газета 02:30
Общество

В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за коронавируса

«Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — сказала Ломидзе.
REGNUM 07:11
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