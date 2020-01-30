МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

с чего всё началось

Как сообщает издание «Известия», к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО могут привлечь частных детективов. Данное предложение было внесено представителями МВД. В свою очередь Российский союз автостраховщиков и Банк России уже разрабатывают изменения в законодательство.

МВД предлагает подключить детективов к борьбе с мошенниками в ОСАГО

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