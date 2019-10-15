МВД РФ предложило осуществлять выбор и покупку госномеров при регистрации автомобиля через платформу портала госуслуг.

с чего всё началось

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