Общество
РБКМВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг. Об этом сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров, передает ТАСС.
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МВД РФ предложило осуществлять выбор и покупку госномеров при регистрации автомобиля через платформу портала госуслуг.ТАССвчера в 11:41
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МВД предлагает продавать так называемые «красивые номера» через портал Госуслуг
Эхо Москвывчера в 12:31
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