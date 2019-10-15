Общество

РБКРБКМВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг

МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг. Об этом сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров, передает ТАСС.
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с чего всё началось

МВД предложило вести продажу «красивых» номеров через портал госуслуг

МВД РФ предложило осуществлять выбор и покупку госномеров при регистрации автомобиля через платформу портала госуслуг.
ТАССвчера в 11:41

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МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг

РБКвчера в 15:02

«Красивые» номера для автомобилей собираются продавать на портале госуслуг

URA.Ruвчера в 14:59

МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг

Московский Комсомолецвчера в 12:06

МВД предлагает продавать так называемые «красивые номера» через портал Госуслуг

Эхо Москвывчера в 12:31

«Красивые» номера захотели продавать на портале госуслуг

Lenta.ruвчера в 13:37

«Красивые» номера машин могут начать продавать через портал госуслуг

РЕН ТВвчера в 11:55

МВД предложило вести продажу «красивых» номеров через портал госуслуг

ТАССвчера в 11:41
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Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

Мама убитой в Саратове девочки опубликовала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех местных жителей за поддержку и отметила, что город наполнен добрыми, сильными людьми, на которых можно опереться в трудную минуту.
Свободная Пресса 14 октября в 12:26
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины с надписью «ДПС»

Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский лидер находится с государственным визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".
РИА Новости вчера в 06:16
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Телепрограмма 14 октября в 11:36
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Армия и оружие

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

Утро.ru вчера в 15:00
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

Lenta.ru вчера в 13:33
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске

Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Происшествия

Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске

RT на русском 01:17
Происшествия

Координаторы штабов ФБК сообщили о новых обысках в регионах

У бывших и нынешних сотрудников и волонтеров региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с утра во вторник, 15 октября, проходят обыски.
РБК вчера в 02:31
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
Авто

Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport

Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.
CarsWeek.ru вчера в 01:59
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Футбол

Габулов может покинуть «Аланию»

Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
Евро-футбол.ру вчера в 11:16
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Экономика

«Росгеология» поработала на износ

"Росгеология" попросила первого вице-премьера, главу Минфина Антона Силуанова выделить 10,3 млрд руб. из бюджета на докапитализацию холдинга, следует из писем главы геологоразведочной компании Сергея Горькова от 29 августа и 11 октября (копии есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:30
Хоккей

Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси»

Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.
RT на русском 01:51
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Вести.Ru 02:10
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Футбол

Леонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году.
Вести.Ru 00:25
Происшествия

19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание

Lenta.ru 01:51
Наука

Открыто средство против смертельного инфаркта

Международная группа ученых раскрыла механизм некроза, который развивается при сердечном приступе и инсульте.
Lenta.ru 00:43
Авто

Номера на новые машины теперь смогут устанавливать в автосалонах

По словам эксперта, устанавливать номера на машины смогут только те автосалоны, которые будут включены в реестр социальных организаций, участвовавших в регистрации транспортных средств.
Online47.ru вчера в 23:22
Как работают Яндекс.Новости?
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