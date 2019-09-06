с чего всё началось

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон, по которым несовершеннолетние могут получить право управлять автомобилем, а также будет создан поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий.

Футбол Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021 Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.

Космос Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.

Общество В работе «Википедии» произошел сбой Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.

Кино В США умерла актриса Кэрол Линли Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.

Музыка Гитарист Дэн Уорнер умер возле сцены после концерта Гитарист Дэн Уорнер умер в возрасте 65 лет от сердечного приступа после выступления в своем любимом баре Shenanigans в Голливуде, пишет издание Billboard.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российские дипломаты посетили Госдепартамент США и потребовали отменить запрос на экстрадицию из Италии топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединённой двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.

Кино Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.

Армия и оружие Талибы атаковали город Фарах на западе Афганистана На центр одноименной провинции Фарах на западе Афганистана напали боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан".

Игры Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding Журналистам Financial Times удалось взять интервью у Хидео Кодзимы, но с интересным условием — оно не будет сосредоточено на Death Stranding.

Здоровье В США зарегистрировали третий случай смерти, вызванный курением вейпа Третий случай смерти в результате лёгочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет зарегистрирован Центром по контролю и профилактике заболеваний США в американском штате Индиана.

Шоу-бизнес Валерия потеряла ребенка от Пригожина Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году.

Происшествия В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.

Футбол Сборная Бельгии разгромила команду Сан-Марино в матче отбора ЕВРО-2020 Футболисты сборной Бельгии на выезде разгромили команду Сан-Марино в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Политика Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.