Общество
КоммерсантъМВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети. Предложение было выдвинуто Министерством внутренних дел (МВД). Какие именно штрафы могут быть наложены на родителей курящих детей, в министерстве не уточняют.
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Политика
Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране
Ведомости вчера в 19:16
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Faktom 07 октября в 07:42
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Авто
Kia Seltos начал бить рекорды продаж
Официальные продажи модели начались 22 августа, и за прошедшие полтора месяца местные автолюбители отправили дилерам свыше 40 тысяч заявок на покупку машины.
Российская газета 05:26
Экономика
ФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Ведомости вчера в 06:22
Происшествия
В Волгоградской области нашли пропавших детей
10 октября сотрудникам полиции удалось найти в Камышинском районе двух мальчиков, пропавших накануне вечером.
СоцИнформБюро 05:08
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Из-за подпольного крематория в Кургане возбуждено уголовное дело
Газета.Ru вчера в 07:31
Армия и оружие
«Сирийские демократические силы» уничтожили четыре турецких танка
Аргументы и Факты 05:32
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру 08 октября в 12:00
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
РИА Новости вчера в 12:03
Игры
В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети
Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
CyberSport.ru 05:13
Авто
В Минске представлен кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
Напомним, в РФ Geely SX11/Coolray будет предлагаться с 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. Коробка передач в модели будет 7-ступенчатая роботизированная.
Tvoe-avto.com вчера в 14:57
Политика
Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО
«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
Новостной фронт 08 октября в 12:06
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Футбол
Германия — Аргентина 2:2
Евро-футбол.ру вчера в 14:12
Волейбол
Сборная России проиграла в третий раз на Кубке мира по волейболу
News.ru вчера в 04:41
Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
Экономика
Прожиточный минимум в России могут снизить
Минтруд предложил проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года.
News.ru 04:01
Футбол
Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport вчера в 13:15
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57