Общество
КоммерсантъМВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети. Предложение было выдвинуто Министерством внутренних дел (МВД). Какие именно штрафы могут быть наложены на родителей курящих детей, в министерстве не уточняют.
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Политика
Аксёнов подписал распоряжение о кадровом проекте «Твоё правительство»
До конца 2019 года в Крыму проведут кадровый проект "Твоё правительство".
Крым 24 03:34
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU вчера в 04:12
Политика
Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
Интерфакс 01:53
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Хоккей
«Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ
RT на русском 01:33
Гаджеты
На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон
В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.
3DNews вчера в 10:01
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цен на нефть
Снижение цен на нефть в 2020 году спрогнозировало министерство энергетики (Минэнерго) США. Доклад был размещен на сайте ведомства.
REGNUM 02:26
Политика
Зеленский назвал свою главную миссию
Зеленский пообещал, что те, кто считают себя его соотечественниками, должны знать, что Киев их не бросит.
Московский Комсомолец 03:34
Шоу-бизнес
Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом
На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
Пятый канал вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника
На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.
Kleo.ru вчера в 07:49
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Зеленский рассказал Донбассу, как надо противостоять «пропаганде»
Присутствующие на мероприятии журналисты встретили совет Зеленского смехом.
REGNUM 03:37
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей 08 октября в 11:47
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Общество
Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии
Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК вчера в 15:52
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 03:51
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года
Украина, вероятно, не сможет соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Телеканал 360° вчера в 21:29
Армия и оружие
Турция начала перебрасывать свои войска в Сирию
5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готовит военную операцию на северо-востоке Сирии для борьбы с ОНС, которые Анкара считает террористическими группировками, а Вашингтон — союзниками.
Телеканал RTVI вчера в 07:39
Происшествия
В Кургане обнаружили подпольный крематорий
Аргументы недели вчера в 05:18
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12