Общество
Взгляд.руМВД предложило фиксировать техосмотр на видео
В МВД предложили фиксировать на видео прохождение техосмотра транспортных средств, и возложить контроль за видеофиксацией на полицию.
Читать в источнике
Оценить81
с чего всё началось
О том, что техосмотр необходимо фиксировать при помощи видеосъемки, дабы исключить возможные фальсификации диагностических карт, упомянуто в пакете сопроводительных документов к нормативному акту "Об утверждении Правил ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра" - он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.Вести.Ru03:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Политика
На Украине назвали условие компромисса по Крыму
Глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал условие компромисса по Крыму в эфире телеканала «Прямой».
Происшествия
Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Наука
«Чудовища доктора Эйнштейна: О черных дырах, больших и малых»
Все большие галактики имеют сверхмассивные черные дыры, но из этого не следует, что все они проявляют активность квазаров.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Представители Samsung продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном, а также самый большой и продвинутый Galaxy S20 Ultra 5G.
Технологии
Операторы сообщили о проблемах при тестировании «суверенного Рунета»
Операторы отчитались о результатах тестового запуска оборудования для «суверенного Рунета».
Общество
У жительницы Тулы на кухне взорвалась колбаса
Жительница Тулы рассказала в соцсетях о колбасе, которая взорвалась прямо на кухне.
Армия и оружие
Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе
В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Здоровье
Названы полезные для слизистой оболочки кишечника продукты
Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Армия и оружие
Помпео: США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат ограничивать ракетную программу Тегерана в связи с неудачным космическим запуском, предпринятым Тегераном.
Экономика
Путин дал оценку проекту «Восток Ойл»
Как сообщало ИА REGNUM, «Восток Ойл», по словам Сечина, обеспечит России прирост ВВП в размере 2% в год.
Автоспорт
«Феррари» представила болид на сезон-2020
Болид на сезон-2020 получил название SF1000 – в нынешнем году «Феррари» станет первой командой в истории «Формулы-1», преодолевшей отметку в 1000 проведенных Гран-при.
Авто
Nikola собирается выпустить электрический пикап Badger
Макет электрического пикапа Badger опубликовала известная своими водородными грузовиками аризонская компания Nikola, 10 февраля сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Общество
На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Кино
В сети появился тизер сериала «Выжить» с Софи Тернер
В основу сюжета сериала лег роман Алекс Морель. Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить".
Экономика
Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам
«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Политика
Филиппины расторгли военное соглашение с США
Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.
Происшествия
Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия
Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.