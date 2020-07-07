Общество
Газета.RuМВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
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Космос
Два астероида и одну галактику запечатлел телескоп «Хаббл»
РИА ОмскПресс вчера в 06:09
Политика
Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
Общество
Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе
Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Кино
Фильм «Байкал. Выжить любой ценой» победил на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе
IrkutskMedia 11:12
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Политика
Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
Известия вчера в 22:10
Общество
Трупы жертв коронавируса оперштаб Томска назвал «мусором»
Московский Комсомолец 13:35
Общество
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Татьяна Навка устроила фотосессию на Кижах
Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка посетила Кижи.
Петрозаводск говорит вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН 20:57
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Происшествия
Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске
Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.
АСТВ 20:57
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Авто
Обновленный кросс Volkswagen Tiguan стал доступен для предзаказа
Picsnews.net 01:40
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме
Крис Хемсворт, являющийся знаменитым американским актером, получил роль легендарного рестлера Халка Хогана.
CT news 16:45
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ
«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.
Чемпионат 14:56
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 18:18