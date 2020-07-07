Общество

Газета.RuГазета.RuМВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

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