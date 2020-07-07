Общество

Газета.RuГазета.RuМВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

Газета.Ru15:55

МВД анонсировало изменение внешнего вида водительских прав

РБК13:06

В России могут изменить водительские права

RT на русском13:47

В России предложили изменить водительские права и ПТС

Lenta.ru13:18

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

РИА Новости15:21

В России хотят изменить водительские права

URA.Ru12:59

МВД России подготовлены поправки в ведомственные приказы, регламентирующие регистрационную деятельность

МВД медиа11:26
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Футбол

Представитель Федуна рассказал, что ждёт Тедеско после ухода Цорна

Представитель владельца московского «Спартака» Леонида Федуна высказался относительно перспектив в клубе нынешнего главного тренера команды Доменико Тедеско.
RT на русском 15:10
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Футбол

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news 07:29
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Экономика

Золото обновило ценовой максимум с 2011 года

Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru 12:03
Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
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Политика

Полиция Киева задержала двух россиян

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
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Спорт

Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта

Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета 07:03
Общество

Липчане не смогут пополнить наличными транспортные карты наличными

В регуправлении дорог и транспорта заявили, что со следующего месяца, 3 августа у горожан есть только два варианта пополнить баланс карты.
Kursk.com 16:23
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Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
7
Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
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Футбол

Милан — Ювентус 3:2 (2-й тайм)

Форвард гостей Криштиану Роналду предстал в этой встрече с новой прической. Ранее 35-летний футболист собирал свои волосы в хвостик.
Матч ТВ 16:21
Общество

ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху

Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
РИА Новости 12:02
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Футбол

Динамо – Ворскла: прогноз Галины Гальверсен на 8 июля 2020

Два последних матча команда проиграла.
BetOn вчера в 11:29
Политика

Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Украина в одностороннем порядке прекратила действие Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества независимых государств (СНГ).
Известия 15:18
1
Здоровье

В США мужчина заразился поедающей мозг амебой

Как сообщает ToDay News Ufa, мужчина из Флориды (США) заразился амебой, которая питается человеческим мозгом.
ToDay News Ufa 15:39
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Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
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Футбол

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ

«Кристал Пэлас» дома уступил «Челси» со счетом 2:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Уилфрид Заа и Кристиан Бентеке, а у команды Фрэнка Лэмпарда отличились Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Тамми Абрахам.
Metaratings 15:00
Хоккей

Игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов

Сообщается, что игрокам лиги гарантировано участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годах.
Матч ТВ 12:34
Общество

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 4 тысячи

В Москве за сутки умерли 28 человек с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:14
Общество

Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной

Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
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Здоровье

Витамин D снижает вероятность развития болезней сердца

Медик заявила, что нужно знать показатель витамина D. Врач уточнила, что дефицит данного вещества является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.
МедиаПоток 04 июля в 06:52
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Политика

На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на президента Владимира Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, сообщила во вторник пресс-служба НАПК.
РИА Новости 15:01
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Политика

США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка

Со слов анонимных инсайдеров, Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка.
Shraibikus News 16:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
3,7K
Общество

Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 для ПК на презентации 12 июля

Компания Ubisoft планирует начать бесплатную раздачу игры Watch Dogs 2 для ПК во время презентации 12 июля.
iReactor 07:15
5
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
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