Общество

Газета.RuГазета.RuМВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, бланк водительского удостоверения планируют дополнить надписью DRIVING LICENCE.
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В России могут изменить водительские права

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