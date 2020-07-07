Общество
Газета.RuМВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, бланк водительского удостоверения планируют дополнить надписью DRIVING LICENCE.
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Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Армия и оружие
«Подвинься, Америка»: ПАК ДА создается для «тыловой работы»
Военное обозрение 02:04
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу
РИА Новости вчера в 15:40
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС вчера в 17:50
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Экономика
Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%
На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки" и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года - с 270 до 291 руб.
ТАСС 01:32
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 7 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru вчера в 17:16
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Происшествия
Трое погибли в Новосибирске при попытке спасти тонувшую девочку
Тайга.инфо вчера в 23:14
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Армия и оружие
Российские военные следят за судами НАТО в Черном море
В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru вчера в 13:06
Футбол
Ибрагимович рассказал о своем будущем в «Милане»
Газета.Ru 00:20
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Здоровье
Введены ограничения на работу поликлиник в Мурманске и Североморске
Введены ограничения на оказание плановой медицинской помощи взрослому населению в поликлиниках Мурманска и Североморска.
Би-порт 01:40
Шоу-бизнес
Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме
RuNews24.ru 02:17
Политика
Посольство США указало на кампанию против свободы прессы в России
Преследование журналистов в России, привлекшее общественное внимание в последние дни, напоминает кампанию против свободы прессы.
Компания 01:37
Кино
Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+
Как сообщает актер, на данном ресурсе достаточно сильно ощущается потеря качества в картинке и звука, что может сказаться на впечатлениях зрителя от самого фильма.
CT news вчера в 16:48
Авто
Rolls-Royce представил особую версию купе Wraith Kryptos
В коллекцию Wraith Kryptos Collection войдет всего 50 автомобилей, внутри каждого из них спрятан лабиринт закодированных посланий.
SpeedMe вчера в 07:44
Космос
Добычу полезных ископаемых на Луне могут начать в 2025 году
Ведущие космические державы могут начать добычу полезных ископаемых на поверхности Луны в 2025 году.
Актуальные Новости 06 июля в 04:46
Технологии
Эксперт рассказал о способе защиты от радиации на Луне и Марсе
Вечерняя Москва 01:55
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
Происшествия
На Сахалине открыто дело после исчезновения 8-летнего ребенка
SM News вчера в 04:41