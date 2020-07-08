Общество

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МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Предлагается поменять внешний вид прав, добавив надписи на английском и французском языках DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE.
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

Известиявчера в 18:13

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

Газета.Ruвчера в 15:55

МВД России подготовлены поправки в ведомственные приказы, регламентирующие регистрационную деятельность

МВД медиавчера в 11:26

В России могут изменить водительские права

RT на русскомвчера в 13:47

МВД анонсировало изменение внешнего вида водительских прав

РБКвчера в 13:06

МВД предусмотрело изменения в регистрации мотоциклов

ТАССвчера в 11:57

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

РИА Новостивчера в 15:21
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Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
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Общество

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
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Общество

Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.
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Кино

Авторы «Ведьмака» пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.
Российская газета вчера в 13:07
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия вчера в 09:35
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Кино

Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
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Политика

День России предложили перенести на 1 июля

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Известия 00:19
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Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
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Политика

США продолжат усилия по денуклеаризации Корейского полуострова

Усилия, направленные на мирное урегулирование ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова, продолжат США.
РЕН ТВ вчера в 23:43
Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru вчера в 05:32
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Футбол

«Ахмат» выиграл у «Тамбова» в чемпионате России по футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 13:30
Авто

Обновленный кросс Volkswagen Tiguan стал доступен для предзаказа

Picsnews.net вчера в 01:40
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
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Наука

Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

Организм людей с ожирением висцерального типа начинает самопроизвольно воспаляться из-за избытка иммунных клеток; Фото: Pixabay Швейцарские исследователи из Бернского университета выяснили, почему так опасно ожирение висцерального типа, когда жир особенно в больших количествах скапливается на животе.
ВладТайм вчера в 13:38
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Технологии

Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10

Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 вчера в 05:19
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Экономика

Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России

История вопроса Законодательно самозанятые появились в 2017 году, тогда в их число вошли сиделки, репетиторы и уборщики.
НГС вчера в 21:00
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Футбол

Наставник «Крыльев» оценил крупную победу над «Арсеналом»

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Талалаев поделился мнением о результате матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика

Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
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Общество

В Белграде ввели комендантский час из-за коронавируса

Власти Сербии объявили о введении в Белграде комендантского часа из-за коронавируса.
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Политика

На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК вчера в 17:36
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Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

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Общество

В июле в РФ автоматически начислят девять выплат и пособий

Если после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице, то продление произойдет автоматически, но только на 3 месяца.
Независимый публицист вчера в 23:51
Происшествия

В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов

Известия 06 июля в 22:25
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Политика

Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

Lenta.ru вчера в 23:29
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Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru вчера в 11:51
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Общество

Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам

Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости вчера в 15:46
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