МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Предлагается поменять внешний вид прав, добавив надписи на английском и французском языках DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE.

Общество Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. 245

Общество Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России. 5

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 100

Политика День России предложили перенести на 1 июля Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. 7

Политика США продолжат усилия по денуклеаризации Корейского полуострова Усилия, направленные на мирное урегулирование ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова, продолжат США.

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 951

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2,3K

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. 410

Наука Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение Организм людей с ожирением висцерального типа начинает самопроизвольно воспаляться из-за избытка иммунных клеток; Фото: Pixabay Швейцарские исследователи из Бернского университета выяснили, почему так опасно ожирение висцерального типа, когда жир особенно в больших количествах скапливается на животе. 17

Экономика Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России История вопроса Законодательно самозанятые появились в 2017 году, тогда в их число вошли сиделки, репетиторы и уборщики. 2

Футбол Наставник «Крыльев» оценил крупную победу над «Арсеналом» Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Талалаев поделился мнением о результате матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает "Матч ТВ".

Политика Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. 43

Политика На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения. 4

Общество В июле в РФ автоматически начислят девять выплат и пособий Если после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице, то продление произойдет автоматически, но только на 3 месяца.