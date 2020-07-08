Общество
ИзвестияМВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Предлагается поменять внешний вид прав, добавив надписи на английском и французском языках DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE.
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Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Общество
Адвокат Ефремова похвастался высокими доходами
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал себя одним из самых высокооплачиваемых юристов в России.
Известия вчера в 20:15
Кино
Авторы «Ведьмака» пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.
Российская газета вчера в 13:07
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске
Известия вчера в 09:35
Кино
Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете
Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
Политика
День России предложили перенести на 1 июля
Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Известия 00:19
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
Политика
США продолжат усилия по денуклеаризации Корейского полуострова
Усилия, направленные на мирное урегулирование ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова, продолжат США.
РЕН ТВ вчера в 23:43
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru вчера в 05:32
Футбол
«Ахмат» выиграл у «Тамбова» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 13:30
Авто
Обновленный кросс Volkswagen Tiguan стал доступен для предзаказа
Picsnews.net вчера в 01:40
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Наука
Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение
Организм людей с ожирением висцерального типа начинает самопроизвольно воспаляться из-за избытка иммунных клеток; Фото: Pixabay Швейцарские исследователи из Бернского университета выяснили, почему так опасно ожирение висцерального типа, когда жир особенно в больших количествах скапливается на животе.
ВладТайм вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Технологии
Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10
Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 вчера в 05:19
Экономика
Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России
История вопроса Законодательно самозанятые появились в 2017 году, тогда в их число вошли сиделки, репетиторы и уборщики.
НГС вчера в 21:00
Футбол
Наставник «Крыльев» оценил крупную победу над «Арсеналом»
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Талалаев поделился мнением о результате матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика
Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
Общество
В Белграде ввели комендантский час из-за коронавируса
Власти Сербии объявили о введении в Белграде комендантского часа из-за коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 14:58
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК вчера в 17:36
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Общество
В июле в РФ автоматически начислят девять выплат и пособий
Если после 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице, то продление произойдет автоматически, но только на 3 месяца.
Независимый публицист вчера в 23:51
Происшествия
В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов
Известия 06 июля в 22:25
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество
Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Газета.Ru вчера в 11:51
Общество
Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам
Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости вчера в 15:46