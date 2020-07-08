Общество

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МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Предлагается поменять внешний вид прав, добавив надписи на английском и французском языках DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE.
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

Известиявчера в 18:13

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

Газета.Ruвчера в 15:55

В России могут изменить водительские права

RT на русскомвчера в 13:47

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

РИА Новостивчера в 15:21

МВД анонсировало изменение внешнего вида водительских прав

РБКвчера в 13:06

В МВД предложили внести изменения в водительское удостоверение и ПТС

ТАССвчера в 11:57

МВД России подготовлены поправки в ведомственные приказы, регламентирующие регистрационную деятельность

МВД медиавчера в 11:26
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Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
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Здоровье

Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни

Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни.
Lenta.ru 03:49
Происшествия

СМИ: Сын известного банкира погиб после ДТП с пешеходом в Москве

Вечерняя Москва вчера в 13:07
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Авто

Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%

Всего же за первые 6 месяцев 2020 года продажи новых легковых авто и LCV в России достигли отметки 653 959 единиц, что на 23,3% меньше показателя января-июня 2019-го.
Новые автомобили вчера в 11:39
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Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
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Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
28
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
1,7K
Общество

Суд перенес дату вынесения решения по делу о «скифском золоте»

Дата вынесения решения по делу о "скифском золоте" перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.
РИА Новости 03:46
Финансы

Рубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть

Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб. Курс евро увеличился на 7 копеек — до 81,30 руб. Сентябрьские фьючерсы североморской нефти марки Brent сокращаются на 1,75% и торгуются по $42,72 за баррель.
Экономика сегодня вчера в 03:45
2
Происшествия

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
4
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Футбол

«Зенит» второй сезон подряд досрочно стал чемпионом России по футболу

Эхо Москвы 05 июля в 15:39
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Футбол

Пять замен за матч разрешат проводить весь следующий сезон

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, разрешит проводить по пять замен за игру в следующем сезоне.
Sports.ru 03:29
Экономика

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, отмечает Сергей Половников, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.
Коммерсантъ вчера в 18:45
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Здоровье

Медучреждениям Югры выдадут лекарство для профилактики коронавируса

В связи с увеличением количества заразившихся в округе губернатор Югры Наталья Комарова в начале недели приняла решение о выделении средств из резервного фонда Правительства Югры на закупку лекарств.
ФедералПресс 02:00
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Общество

На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

В Новороссийске пройдет торжественная литургия в храме святых Петра и Февронии.
Кубань 24 01:51
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
1,1K
Экономика

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
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Общество

В Тульской области за сутки 66 жителей заболели коронавирусом

По состоянию на 8 июля в Тульской области зафиксировано 66 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:49
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Кино

Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

Дополнительно сообщается, что в фильме будет и новый главные актер, который заменит Киану Ривза.
CT news вчера в 16:47
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Происшествия

Дело об избиении историка Назарова направили в суд

Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15
Футбол

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат вчера в 05:48
2
Политика

Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
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