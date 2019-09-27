МВД подготовило поправки в федеральный закон "О полиции", который будет предполагать наказание за оскорбление полицейских в интернете.

МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Экономика На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».

Политика Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.

Общество Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.

Происшествия Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.

Шоу-бизнес Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.

Футбол Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.

Энергетика Саудовская Аравия нарастила добычу нефти Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.

Политика Новые муниципальные депутаты сняли портреты Путина и Беглова Прямо перед началом заседания муниципального совета депутат Владимир Волохонский снял портреты президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Экономика Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.

Происшествия Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.

Экономика Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.

Экономика Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.

Общество В школах российского региона запретили «звонки для учителя» В правилах говорилось, что звонок об окончании урока дается для учителя, и школьники могут покинуть класс только после того, как учитель объявит о завершении занятий.

Политика Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.

Музыка Украинский певец Винник поддержал российский флешмоб Интересно, что в видео кроме украинского исполнителя приняли участие и российские звезды: Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Сосо Павлиашвили, Нонна Гришаева, Валерия, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов и другие, а также французская легендарная певица Мирей Матье.