Общество
Газета.RuМВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило поправки в федеральный закон "О полиции", который будет предполагать наказание за оскорбление полицейских в интернете.
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Адвокат оценил предложение МВД наказывать за неуважительные посты о полицейских
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Новые муниципальные депутаты сняли портреты Путина и Беглова
Прямо перед началом заседания муниципального совета депутат Владимир Волохонский снял портреты президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
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Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
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Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
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Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины
Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.
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