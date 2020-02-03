Общество

RT на русскомRT на русскомМВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров. На опубликованный проект изменений в ведомственный приказ обратила внимание газета «Коммерсантъ». Так, предлагается отменить правило, согласно которому трёхзначный код может начинаться только с единицы или семёрки.
Читать в источнике
Комментировать230
с чего всё началось

Номерам прибавят цифр

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.
Коммерсантъвчера в 12:59

Подробнее о событии

МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

Коммерсантъ03:00

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

ТАСС01:07

В Свердловской области могут появиться автономера с «числом зверя»

Говорит Москвавчера в 15:48

Автомобильным номерам прибавят цифру

Телеканал 360°вчера в 18:53

На Урале начнут выдавать автомобильные номера с кодом 666

URA.Ruвчера в 17:35

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

РБК00:45

МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга

News.ruвчера в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:15, Ашберн
Политика

Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Росбалт вчера в 04:47
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
РИА Новости 05:28
Происшествия

Пьяный россиянин изнасиловал жену на глазах несовершеннолетних дочерей

Lenta.ru 06:02
Политика

Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции

Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции РФ обратятся к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок к их второму чтению в ГД, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
РИА Новости 05:14
Футбол

Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»

RT на русском 05:31
Политика

Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

REGNUM 05:59
Происшествия

Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой

RT на русском 05:37
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
RT на русском 04:00
Авто

В Уфе пройдет аукцион по продаже арестованных автомобилей

2 марта в Уфе уйдут «с молотка» 33 арестованных автомобиля.
Автоновости дня 01:17
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Здоровье

В Туле 2-летнего ребенка госпитализировали с подозрение на коронавирус

Сегодня, 3 февраля, в Туле 2-летнего ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Первый Тульский 06:01
Политика

Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о Боге

В преамбуле российской Конституции может появиться упоминание о Боге.
9111.ru вчера в 02:42
Шоу-бизнес

Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Несколько лет назад 33-летняя Эмбер Херд обвинила 56-летнего Джонни Деппа в домашнем насилии и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий бывшему мужу приближаться к ней.
StarHit.ru 01 февраля в 19:00
Происшествия

Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде

РИА Новости 05:58
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 31 января в 13:15
Происшествия

Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией

Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
РИА Новости 05:17
Единоборства

Фёдор Емельяненко может провести ещё один бой, но его семья против

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря.
Pravda.Ru 01:56
Армия и оружие

Мантуров возглавит делегацию РФ на оружейной выставке Defexpo India 2020

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавит российскую делегацию на международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India 2020.
Интерфакс 06:01
Общество

Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
РБК вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
Ведомости 05:57
Происшествия

80 тысяч владимирцев остались без тепла

В городе Владимире из-за прорыва магистрального водопровода 83 тысячи человек остались без горячей воды и отопления с вечера 2 февраля, сообщил портал «Зебра-ТВ».
REGNUM 04:28
Экономика

Гончаров: Эффект коронавируса может обвалить экономику Украины

Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что пандемия китайского коронавируса может обрушить рынки развивающихся стран и наиболее тяжело скажется на маленькой и слабой украинской экономике Эффект коронавируса может обвалить экономику Украины.
Украина.ру 03:31
Кино

Полный трейлер «Форсажа 9» и самые горячие ролики с Суперкубка

В США, основном поставщике блокбастеров и кино вообще, в минувшие выходные состоялся традиционный финал Суперкубка по американскому футболу.
ИА Вебург 02:42
Здоровье

Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Газета.Ru 04:17
Наука

Стали известны имена лауреатов премии президента РФ для молодых ученых

Индикатор 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное