Общество
RT на русскомМВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров. На опубликованный проект изменений в ведомственный приказ обратила внимание газета «Коммерсантъ». Так, предлагается отменить правило, согласно которому трёхзначный код может начинаться только с единицы или семёрки.
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с чего всё началось
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.Коммерсантъвчера в 12:59
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В преамбуле российской Конституции может появиться упоминание о Боге.
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Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря.
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Мантуров возглавит делегацию РФ на оружейной выставке Defexpo India 2020
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Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
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Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что пандемия китайского коронавируса может обрушить рынки развивающихся стран и наиболее тяжело скажется на маленькой и слабой украинской экономике Эффект коронавируса может обвалить экономику Украины.
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В США, основном поставщике блокбастеров и кино вообще, в минувшие выходные состоялся традиционный финал Суперкубка по американскому футболу.
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