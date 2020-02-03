Общество
RT на русскомМВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров. На опубликованный проект изменений в ведомственный приказ обратила внимание газета «Коммерсантъ». Так, предлагается отменить правило, согласно которому трёхзначный код может начинаться только с единицы или семёрки.
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с чего всё началось
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.Коммерсантъвчера в 12:59
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Армия и оружие
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Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
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Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
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