МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.

с чего всё началось

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров. На опубликованный проект изменений в ведомственный приказ обратила внимание газета «Коммерсантъ». Так, предлагается отменить правило, согласно которому трёхзначный код может начинаться только с единицы или семёрки.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Политика В России началось производство С-400 для Индии В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.

Происшествия Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.

Армия и оружие В Минобороны озвучили сроки поставок российской армии ЗРС С-500 Стоит сказать, что ранее назывались самые разные сроки: в прошлом году Криворучко сообщил, что предварительные испытания системы С-500 начнутся в 2020-м, а первый серийный образец может быть поставлен только к 2025-му.

Политика В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Армия и оружие Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.

Общество Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414 Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Общество Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье Подчеркивается, что к настоящему моменту автомобильным пунктам пропуска в Приморье уже отдали распоряжение пропускать грузовые автомобили из КНР.