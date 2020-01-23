МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.

с чего всё началось

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров. На опубликованный проект изменений в ведомственный приказ обратила внимание газета «Коммерсантъ». Так, предлагается отменить правило, согласно которому трёхзначный код может начинаться только с единицы или семёрки.

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