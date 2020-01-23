Общество
RT на русскомМВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров. На опубликованный проект изменений в ведомственный приказ обратила внимание газета «Коммерсантъ». Так, предлагается отменить правило, согласно которому трёхзначный код может начинаться только с единицы или семёрки.
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с чего всё началось
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.Коммерсантъвчера в 12:59
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Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Здоровье
В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения
Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Политика
Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Общество
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
Происшествия
Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили
Гаджеты
Финальная цена раскладушки Samsung Galaxy Z Flip пугает
Армия и оружие
Минобороны эвакуирует россиян из Китая
Смотрите такжеК эвакуации россиян из Китая привлекли самолеты ВКС России Помимо экипажа, на борту самолетов находятся медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и медицинскими препаратами.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Авто
Новое поколение Kia Sorento рассекретили
Появилась информация о новом поколении Kia Sorento.
Наука
В Канаде создали самый большой в мире экзоскелет
Разработанный в Канаде экзоскелет PROSTHESIS включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой аппарат такого типа.
Происшествия
РБК: СКР выявил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
СКР по Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст 159 УК). Общий ущерб предположительно равен 532,4 тыс. руб.
Общество
В аэропорту Мадрида приостановили вылеты из-за беспилотников
Международный аэропорт имени Адольфо Суареса в Мадриде (Испания) временно приостановил свою работу из-за полетов дронов в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос (ВПП).
Армия и оружие
Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии
В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Общество
Дочь Джонни Деппа вышла на публику без нижнего белья
Американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп появилась на публике в прозрачном платье.
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Экономика
Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров
Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»
Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
Общество
В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Гаджеты
HUAWEI Mate 30 Pro поступит в продажу в России
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.