Общество

RT на русскомRT на русскомМВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров. На опубликованный проект изменений в ведомственный приказ обратила внимание газета «Коммерсантъ». Так, предлагается отменить правило, согласно которому трёхзначный код может начинаться только с единицы или семёрки.
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с чего всё началось

Номерам прибавят цифр

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.
Коммерсантъвчера в 12:59

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МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

Коммерсантъ03:00

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

ТАСС01:07

В Свердловской области могут появиться автономера с «числом зверя»

Говорит Москвавчера в 15:48

Автомобильным номерам прибавят цифру

Телеканал 360°вчера в 18:53

На Урале начнут выдавать автомобильные номера с кодом 666

URA.Ruвчера в 17:35

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

РБК00:45

МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга

News.ruвчера в 14:25
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Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Здоровье

В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения

Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Gazeta.SPb вчера в 07:13
Политика

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Lenta.ru 07:02
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Газета.Ru 01 февраля в 23:38
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Происшествия

Адвокат боксера Кушиташвили заявил, что наркотики подбросили

Московский Комсомолец 05:32
Гаджеты

Финальная цена раскладушки Samsung Galaxy Z Flip пугает

iXBT.com вчера в 21:45
Армия и оружие

Минобороны эвакуирует россиян из Китая

Смотрите такжеК эвакуации россиян из Китая привлекли самолеты ВКС России Помимо экипажа, на борту самолетов находятся медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и медицинскими препаратами.
Общественное телевидение России вчера в 17:11
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Авто

Новое поколение Kia Sorento рассекретили

Появилась информация о новом поколении Kia Sorento.
Vevby.ru вчера в 07:59
Наука

В Канаде создали самый большой в мире экзоскелет

Разработанный в Канаде экзоскелет PROSTHESIS включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой аппарат такого типа.
REGNUM 01 февраля в 23:44
Происшествия

РБК: СКР выявил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

СКР по Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст 159 УК). Общий ущерб предположительно равен 532,4 тыс. руб.
Коммерсантъ 07:33
Общество

В аэропорту Мадрида приостановили вылеты из-за беспилотников

Международный аэропорт имени Адольфо Суареса в Мадриде (Испания) временно приостановил свою работу из-за полетов дронов в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос (ВПП).
РБК 07:37
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Общество

Дочь Джонни Деппа вышла на публику без нижнего белья

Американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп появилась на публике в прозрачном платье.
МИР 24 06:47
Происшествия

Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Экономика

Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров

Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
ГЛАС.RU 01:44
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
Чемпионат 01 февраля в 19:40
Спорт

Трёхкратный чемпион мира по борьбе Махов уличён в употреблении допинга

Pravda.Ru 06:58
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Общество

Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
RT на русском вчера в 21:39
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Кино

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Гаджеты

HUAWEI Mate 30 Pro поступит в продажу в России

The GEEK 03:14
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
Актуальные Новости вчера в 10:35
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