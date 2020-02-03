Общество

RT на русскомRT на русскомМВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров. На опубликованный проект изменений в ведомственный приказ обратила внимание газета «Коммерсантъ». Так, предлагается отменить правило, согласно которому трёхзначный код может начинаться только с единицы или семёрки.
Читать в источнике
Комментировать345
с чего всё началось

Номерам прибавят цифр

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.
Коммерсантъвчера в 12:59

Подробнее о событии

«Бессмысленно и дорого» — эксперты о введении трехзначных кодов региона

Телеканал 360°16:49

«444» - новый код региона

Российская газета12:17

Производители оценили затраты на изготовление автономеров с новыми кодами

РБК11:47

Новые цифры в номерах: юридическая бессмыслица или повод для подорожания

News.ru08:30

Свердловчане получат автономера с кодом 666 через 200 лет

URA.Ru08:26

МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

Коммерсантъ03:00

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

ТАСС01:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Экономика

Украина резко нарастила закупки «американских» цыплят в России

Lenta.ru 12:37
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна вчера в 05:19
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости 22:18
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ 17:29
Наука

Ученые из МГУ научились бороться со злокачественными раковыми клетками

В рамках работы ученые проанализировали более 150 литературных источников, содержащих информацию о Mcl-1, включая данные, полученные ранее в лаборатории МГУ.
Портал Поиск 04:57
Происшествия

Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка

Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Lenta.ru вчера в 17:32
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Происшествия

Организатора смертельной вечеринки в Сибири взяли под домашний арест

Российская газета 07:02
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Общество

В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
RT на русском 21:37
Технологии

Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку

Tvoe-avto.com 03:13
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество

Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»

Газета.Ru 12:37
Здоровье

Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Роспотребнадзор 4 февраля опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Известия 21:52
Общество

Инвестфорум в Сочи могут провести весной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
РИА Новости 19:31
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости 09:33
Наука

Отказ от курения снижает риск развития рака легких

Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Волга-Медиа вчера в 23:25
Музыка

Ариана Гранде установила рекорд прослушиваний на Spotify

РИА Новости 21:23
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
REGNUM 15:50
Гаджеты

Продажи iPhone могут сильно упасть из-за коронавируса

Вспышка коронавируса в Ухане очень сильно повлияла производство, продажи и общую политику реализации в Китайской Народной Республике многих компаний.
ToDay News Ufa 04:27
Политика

Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Рамблер 06:58
Шоу-бизнес

Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Lenta.ru 19:14
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль вчера в 04:06
Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

RT на русском 09:32
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20 тыс. человек

В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек, сообщил госкомитет по здравоохранению страны.
Взгляд.ру 20:20
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное