Предложенная МВД России система ужесточит правила прохождения медкомиссий, что должно повысить безопасность дорожного движения. Если у водителя при медицинском осмотре обнаруживается подозрение на заболевание, то информация об этом оперативно передается в единую информационную сеть Минздрава.

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