Общество

REGNUMREGNUMМВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
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с чего всё началось

Номерам прибавят цифр

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.
Коммерсантъвчера в 12:59

Подробнее о событии

«Бессмысленно и дорого» — эксперты о введении трехзначных кодов региона

Телеканал 360°16:49

«444» - новый код региона

Российская газета12:17

МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

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Новые цифры в номерах: юридическая бессмыслица или повод для подорожания

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Свердловчане получат автономера с кодом 666 через 200 лет

URA.Ru08:26

Производители оценили затраты на изготовление автономеров с новыми кодами

РБК11:47

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

ТАСС01:07
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

РЕН ТВ вчера в 19:04
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Экономика

Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории

Выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе текущего года составило 78,54 процента, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны.
РИА Новости 20:14
Общество

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РИА Новости вчера в 19:07
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 21:01
Политика

В Айове начались собрания партактива

Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
ТАСС 20:05
Футбол

В «Сельте» надеются, что Смолов спасет команду

РЕН ТВ 18:19
Киберспорт

Blizzard ввела автоматический возврат средств за Warcraft III: Reforged

CyberSport.ru 16:35
Происшествия

Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 20:15
Гаджеты

Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным

3DNews вчера в 23:46
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

RT на русском 17:42
Общество

Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
VSE42.RU 01 февраля в 05:04
Гаджеты

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Realme официально была зарегистрирована 6 мая 2018 года, при этом она уже смогла завоевать индийский рынок, и активно сейчас себя рекламирует в России.
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Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт 05:31
Энергетика

Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти

Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
Газета.Ru 16:25
Фигурное катание

Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу

Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставил организаторов и вызвала гнев поклонников.
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Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Вокруг ТВ 10:43
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Общество

Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов

Министерство транспорта РФ внесло предложения, предписывающие высаживать из электричек за игру на инструментах, громкую музыку, грязную одежду и плохой запах.
REGNUM 13:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Политика

Эстония обвинила Россию в фальсификации истории

Внешнеполитическое ведомство Эстонии обвинило Россию в фальсификации истории.
Вести.Ru вчера в 05:40
Спорт

Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
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Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 16:26
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:02
Происшествия

Парня и девушку нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трупы 28-летнего мужчины и 27-летней девушки были обнаружены в понедельник, 3 февраля, в квартире дома, расположенного на Новочеркасском бульваре в Марьино.
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Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su 12:33
Армия и оружие

Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

Второй боевик - уроженец города Дейр-Хафир по имени Хусейн Абдель Азиз (позывной - Абу Удей) - сообщил, что попал в плен, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 города Алеппо.
ТАСС 21:11
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Компактный Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda

В Японии дебютировал Mazda Flair Crossover новой генерации, машина построена на платформе, используемой для компактной модели Suzuki Hustler.
Актуальные Новости вчера в 05:31
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