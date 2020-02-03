МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.

с чего всё началось

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Экономика Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории Выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе текущего года составило 78,54 процента, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Здоровье В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ "Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.

Политика В Айове начались собрания партактива Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.

Происшествия Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.

Гаджеты Realme на выставке MWC 2020 представит свой первый телевизор Realme официально была зарегистрирована 6 мая 2018 года, при этом она уже смогла завоевать индийский рынок, и активно сейчас себя рекламирует в России.

Энергетика Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.

Общество Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.

Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.

Общество Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов Министерство транспорта РФ внесло предложения, предписывающие высаживать из электричек за игру на инструментах, громкую музыку, грязную одежду и плохой запах.

Спорт Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Политика Россия ограничила въезд иностранцев из Китая Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.