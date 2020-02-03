Общество
REGNUMМВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
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с чего всё началось
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.Коммерсантъвчера в 12:59
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Милла Йовович родила третью дочку
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Экономика
Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
Выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе текущего года составило 78,54 процента, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны.
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Здоровье
В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.
Политика
В Айове начались собрания партактива
Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
Киберспорт
Blizzard ввела автоматический возврат средств за Warcraft III: Reforged
Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Гаджеты
Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Гаджеты
Realme на выставке MWC 2020 представит свой первый телевизор
Realme официально была зарегистрирована 6 мая 2018 года, при этом она уже смогла завоевать индийский рынок, и активно сейчас себя рекламирует в России.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
Фигурное катание
Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу
Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставил организаторов и вызвала гнев поклонников.
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Общество
Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов
Министерство транспорта РФ внесло предложения, предписывающие высаживать из электричек за игру на инструментах, громкую музыку, грязную одежду и плохой запах.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Политика
Эстония обвинила Россию в фальсификации истории
Внешнеполитическое ведомство Эстонии обвинило Россию в фальсификации истории.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Происшествия
Парня и девушку нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трупы 28-летнего мужчины и 27-летней девушки были обнаружены в понедельник, 3 февраля, в квартире дома, расположенного на Новочеркасском бульваре в Марьино.
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Армия и оружие
Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо
Второй боевик - уроженец города Дейр-Хафир по имени Хусейн Абдель Азиз (позывной - Абу Удей) - сообщил, что попал в плен, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 города Алеппо.
Авто
Компактный Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda
В Японии дебютировал Mazda Flair Crossover новой генерации, машина построена на платформе, используемой для компактной модели Suzuki Hustler.