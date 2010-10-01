Общество

REGNUMREGNUMМВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
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с чего всё началось

Номерам прибавят цифр

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.
Коммерсантъвчера в 12:59

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МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

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В Свердловской области могут появиться автономера с «числом зверя»

Говорит Москвавчера в 15:48
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
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Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде

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Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
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СК возбудил дело против убившего педофила уфимца

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В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

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Зеленский поручил СБУ разобраться со школами FETO на Украине

Разобраться со сторонниками организатора государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена поручил Службе безопасности Украины (СБУ) глава страны Владимир Зеленский 3 февраля в ходе совместного брифинга с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»

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