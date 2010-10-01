МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.

с чего всё началось

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.

МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Армия и оружие Турция не прибыла для участия в патрулировании в Сирии Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Футбол Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2» Встреча завершилась со счетом 4:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Александр Кокорин, переведенный в состав второй команды из основного клуба.

Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Общество Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.

Гаджеты Смартфоны Blackberry снимут с продажи Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.

Происшествия В Цхинвале обнаружили тело российского советника Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.

Политика Зеленский поручил СБУ разобраться со школами FETO на Украине Разобраться со сторонниками организатора государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена поручил Службе безопасности Украины (СБУ) глава страны Владимир Зеленский 3 февраля в ходе совместного брифинга с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.