Общество
REGNUMМВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Читать в источнике
Оценить379
с чего всё началось
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.Коммерсантъвчера в 12:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Здоровье
В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения
Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $55 за баррель.
Армия и оружие
Турция не прибыла для участия в патрулировании в Сирии
Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Встреча завершилась со счетом 4:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Александр Кокорин, переведенный в состав второй команды из основного клуба.
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Общество
Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК
Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
Общество
«Магнит» приостановил поставки китайских овощей
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Авто
Продемонстрирована радиаторная решетка для «Русского Прадо» от УАЗ
Ульяновский автогигант запатентовал очередную деталь внешнего облика рестайлингового УАЗ «Патриот», известного в народе, как «Русский Прадо».
Происшествия
Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде
Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки.
Единоборства
Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Здоровье
Почти половина врачей не верит в изменение системы здравоохранения после смены главы Минздрава
Почти половина российских врачей считают, что после смены состава правительства и главы Минздрава изменений в системе здравоохранения не произойдет.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Происшествия
СК возбудил дело против убившего педофила уфимца
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Здоровье
Британец рассказал, как излечился от коронавируса «дедовским способом»
Врачи прописали британцу антибиотики, однако Рид решил лечиться самостоятельно ― старым «дедовским способом».
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Происшествия
В Цхинвале обнаружили тело российского советника
Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.
Политика
Зеленский поручил СБУ разобраться со школами FETO на Украине
Разобраться со сторонниками организатора государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена поручил Службе безопасности Украины (СБУ) глава страны Владимир Зеленский 3 февраля в ходе совместного брифинга с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Футбол
«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»
Футбольный клуб «Торпедо» подписал голкипера «Локомотива» Виталия Ботнаря. Контракт с 18-летним вратарём рассчитан до 31 мая 2022 года.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).