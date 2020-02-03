Общество

REGNUMREGNUMМВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
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с чего всё началось

Номерам прибавят цифр

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.
Коммерсантъвчера в 12:59

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«444» - новый код региона

Российская газета12:17

Производители оценили затраты на изготовление автономеров с новыми кодами

РБК11:47

Автомобильным номерам прибавят цифру

Телеканал 360°вчера в 18:53

Свердловчане получат автономера с кодом 666 через 200 лет

URA.Ru08:26

МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

Коммерсантъ03:00

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

ТАСС01:07

Новые цифры в номерах: юридическая бессмыслица или повод для подорожания

News.ru08:30
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Общество

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

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Политика

Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине"», — передает УНИАН.
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала героиней светской хроники после прошедшей накануне церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

Газета.Ru 11:47
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Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
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Общество

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Вести.Ru вчера в 03:53
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 могут показать раньше запланированного

По данным источников, китайский производитель решил провести анонс раньше – 7 февраля.
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Гаджеты

Новейшие чипы AMD заметно подешевели

Ранее в сети сообщали о значительном сокращении стоимости актуальных процессоров AMD.
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Общество

Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 13:13
Шоу-бизнес

Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Суть событий 02:26
Политика

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Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
РБК 09:44
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Происшествия

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РИА Новости 11:05
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

Генеральная прокуратура отклонила требование журналиста Ивана Голунова принести ему извинения от лица государства за неправомочное уголовное преследование.
Московский Комсомолец 10:08
Авто

Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Известия 09:52
Армия и оружие

«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник

Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена.
РИА Новости 12:43
Общество

Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК

Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
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Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
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Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
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Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Культура

Минск готовится к открытию Международной книжной ярмарки

Минск готовится к открытию 27-ой Международной книжной ярмарки.
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Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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Армия и оружие

Экстренное заявление Армии ДНР

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
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Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 12:50
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«Черным лебедем» для рубля вирус не станет. Но рубль это не спасет

Произошло это после того, как долгое время, с весны прошлого года, курс рубля показывал положительную динамику, укрепляясь по отношению к основным валютам — с 69,88 до 62,02 рублей за доллар от декабря 2018 до декабря 2019 года.
Национальная служба новостей 12:49
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