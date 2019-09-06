Транспорт
РИА НовостиМВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Шоу-бизнес
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
News.ru вчера в 08:50
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 05 сентября в 06:54
Авто
Сдохла батарея в видеорегистраторе — вот бюджетное решение
Встроенный аккумулятор видеорегистратора при многократных зарядках довольно быстро «кончается», а мертвая батарея от бортовой сети автомобиля уже не заряжается.
За рулем вчера в 23:06
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Театры
Театр Вахтангова откроет новый сезон спектаклем «Пер Гюнт» Бутусова
Для Бутусова постановка станет первой на посту главного режиссера театра Вахтангова.
Интерфакс - Россия вчера в 07:51
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM вчера в 03:17
Общество
Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им. Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей.
Национальная служба новостей вчера в 06:08
Происшествия
У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера
Российская газета вчера в 22:59
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 05 сентября в 06:48
Здоровье
Водка избавит от остеохондроза, говорят медики
О верном способе избавления от остеохондроза рассказали специалисты. По их словам, в этом случае, как ни в каком другом, поможет водка.
MedikForum.ru вчера в 21:49
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Армия и оружие
В США испытали четыре баллистические ракеты Trident II
Испытания четырёх баллистических ракет Trident II проведены в Калифорнии, сообщает Стратегическое командование ВС США.
REGNUM вчера в 18:07
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.
РИА Новости 00:07
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Политика
Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения
РИА Новости вчера в 15:47
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк собирается сделать заявление о состоянии здоровья
Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал для того, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья, рассказал её концертный директор Стас Христов в интервью Nation News.
Life.ru вчера в 22:13
Здоровье
В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
АиФ Саратов вчера в 14:13
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru вчера в 18:41
Политика
Москва и Киев вернут друг другу задержанных и осужденных, включая Олега Сенцова и Владимира Цемаха
Формула обмена Граждан России и Украины, осужденных либо содержавшихся под стражей по обвинениям в терроризме, сепаратизме, дезертирстве, незаконном пересечении границы и совершении других преступлений, доставят в Москву и Киев самолетами 7 сентября.
Коммерсантъ вчера в 15:36
Происшествия
Российский турист утонул во Вьетнаме
Известия 01:46
Хоккей
Русский чех, списанный из «Вашингтона», разорвал «Спартак»
В прошлом году форварда на драфт отказов сплавил Сент-Луис, где русского чеха подобрал Вашингтон.
Советский спорт вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Актриса Полина Сыркина стала мамой во второй раз
Актриса Полина Сыркина, запомнившаяся зрителем по сериалу «Двойная жизнь», стала во второй раз мамой.
Актуальные Новости 02:01
Гаджеты
Huawei P30 Pro предстал в двух новых цветах
ГЛАС.RU вчера в 06:14
Общество
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
В Вологодской области нашли двухлетнюю девочку
В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.
RT на русском вчера в 13:21