Транспорт
РИА НовостиМВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Аргументы недели вчера в 13:49
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
РБК вчера в 23:01
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Кино
В сети опубликовали фрагмент фильма «К звездам» с Брэдом Питтом
ГЛАС.RU вчера в 12:15
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Политика
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Пугачева вернулась из Юрмалы в Москву
Напомним, что несколько месяцев назад отъезд певицы в Юрмалу с перрона Рижского вокзала привел к скандалу.
Телепрограмма вчера в 23:02
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Происшествия
Одной из жертв пожара на яхте в Калифорнии стала бывшая москвичка
На борту судна, сгоревшего у берегов Калифорнии, была девушка, которая переехала в Штаты из Москвы.
Вести.Ru вчера в 18:39
Футбол
Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.
Lenta.ru вчера в 17:29
Армия и оружие
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Политика
Болтон опубликовал снимок освобожденного иранского танкера близ Сирии
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок, как утверждается, иранского танкера Adrian Darya 1, задержанного ранее в Гибралтаре у сирийского порта Тартус.
РБК 04:55
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru вчера в 06:57
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика
В Италии задержан топ-менеджер дочерней структуры «Ростеха»
По мнению американских властей, топ-менеджер дочерней структуры «Ростеха» причастен к хищению интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14.
Право.ру вчера в 01:08
Происшествия
Памфилова рассказала о нападении на нее
Экономика сегодня вчера в 10:31
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Столичный мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с днем города. Поздравление опубликовано на официальном сайте мэра в субботу, 7 сентября.
Известия 03:45
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Армия и оружие
«Al Masdar News»:Турция поставила России ультиматум по Сирии
На основании чего турецкая сторона обратилась к России с подобным требованиям – неизвестно, однако ранее сирийские правительственные силы под давлением российской стороны, согласились покинуть район населённого пункта Морек, который впоследствии был усилен российской военной полицией.
Avia.pro 04:02
Шоу-бизнес
Дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной
Среди первых актеров российской сцены, служащих в театре, не потерялась и 13-летняя дочь Олега Павловича Мария, пришедшая поддержать маму и брата.
StarHit.ru 04:30
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40