Транспорт
РИА НовостиМВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Политика
Зеленский приехал в аэропорт Борисполь
Президент страны Владимир Зеленский уже прибыл в аэропорт, где будут встречать рейс.
Телеканал 360° 06:23
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31
Футбол
Жиру: буду редактором журнала «Иисус», чтобы говорить о преданности Христу
Нападающий лондонский «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своём отношении к вере.
Чемпионат 06:44
Общество
Дочь принца Уильяма пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Политика
ВАЖНО: Цемах, Вышинский и другие герои вылетают в Россию
Фотографии из киевского «Борисполя» на своих страницах опубликовали главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и известный волонтёр из Петербурга Игорь Кимаковский, которого СБУ незаконно продержала в застенках как «сепаратиста» на протяжении 4 с лишним лет.
Rusvesna.su 05:01
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК вчера в 13:35
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии
Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.
Спорт-Экспресс 05:02
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках
Полицейские пришли с обыском в штаб Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.
Интерфакс 06:46
Происшествия
Гонщик «Формулы-3» Перони чудом выжил после страшной аварии
Гонщик «Формулы-3» Алекс Перони чудом выжил после автокатастрофы на Гран-при Италии, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 06:10
Теннис
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Космос
Академик рассказал гимназистам об освоении космоса
Игорь Николаевич рассказал об освоении космоса и создании космических станций, о подготовке первых космонавтов к полетам, о значимости передовых достижениях российских ученых в области космонавтики и физики.
Благословенный Кавказ 06:10
Авто
Volvo запатентовала дисплей на крыше
Согласно патенту, проекционный дисплей автомобиля находится не на лобовом стекле, а на крыше автомобиля.
SpeedMe 03:10
Авто
Стало известно, как выросли цены на Toyota RAV4 за последние два года
Эксперты сайта «Цена Авто» выяснили, как изменились минимальная и максимальная цены на Toyota RAV4 за последние два года.
Автоновости дня 03:43
Гаджеты
IFA 2019: Samsung SoftPOS — приём бесконтактных платежей через смартфоны
Компания Samsung представила в Берлине на выставке электроники IFA 2019 новейшее платёжное решение — систему SoftPOS, или Software Point of Sale.
3DNews вчера в 10:07
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Космос
Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году
Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.
ТАСС вчера в 09:39
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество
На Кубани более 30 тыс. человек остались без электричества
В Краснодарском крае в городе Белореченске 30,7 тыс. человек остались без электричества, следует из данных ситуационно-аналитического центра Минэнерго.
РБК 05:41
Культура
Путин поздравил Великолукский драматический театр с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Великолукского драматического театра со столетием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 05:48
Политика
Путин заявил о масштабном обмене пленными с Украиной
На пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по поводу обмена пленными вошли в финальную стадию — обмен задержанными «будет крупным и масштабным».
Московский Комсомолец 05 сентября в 05:33
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26