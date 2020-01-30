Общество
ИзвестияМВД предложило привлечь детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО
По данным «Известий», Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Банком России активно прорабатывают изменения в законодательство, которые позволят это сделать. Эксперты отметили, что услуги частных сыщиков стоят дорого, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО.
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с чего всё началось
МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).Известиявчера в 16:01
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МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО
Коммерсантъвчера в 23:15
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Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
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Объяснила, что есть лекарство "Спинраза", но его пока мало кто получает. А в Екатеринбурге препарат еще не закупили.
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Суд обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд за нарушение патентных прав
Суд Лос-Анджелеса обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Университету Калифорнии за нарушение использования четырех патентов по его технологии Wi-Fi, сообщило агентство AFP.
Происшествия
Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии
Вахтовый автобус на базе грузовика КамАЗ перевернулся в Оймяконском районе Якутии, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.
Транспорт
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Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Здоровье
Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
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Энергетика
На Украине истощились пять главных месторождений газа
Пять важнейших газовых месторождений Украины истощились на 79-90 процентов.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Экономика
Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд
Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
Общество
СВР рассекретила имена семерых разведчиков-нелегалов
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл имена семерых разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны», передает «РИА Новости».
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Футбол
«Монако» объявил о подписании двух полузащитников
Монако сообщил о том, что в команде появились два новых футболиста. У Страсбура был приобретен полузащитник Юссуф Фофана.
Общество
В Керчи чиновницы в шубах вручили блокадникам по батону
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.