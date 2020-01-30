Общество

ИзвестияИзвестияМВД предложило привлечь детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

По данным «Известий», Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Банком России активно прорабатывают изменения в законодательство, которые позволят это сделать. Эксперты отметили, что услуги частных сыщиков стоят дорого, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО.
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с чего всё началось

Честное дело: МВД предложило подключить детективов к борьбе с мошенниками в ОСАГО

МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Известиявчера в 16:01

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МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

Коммерсантъвчера в 23:15

«Известия»: МВД предлагает привлечь частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

ТАССвчера в 17:39

МВД предложило привлечь сыщиков к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

РБКвчера в 22:44

К борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО привлекут частных детективов

Телеканал 360°вчера в 21:09

МВД предложило привлечь детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

Известиявчера в 19:26

МВД захотело бороться с мошенниками в ОСАГО с помощью частных детективов

URA.Ruвчера в 18:22

Борьбу с мошенниками на рынке ОСАГО могут доверить детективам – СМИ

REGNUMвчера в 23:12
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Суд обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд за нарушение патентных прав

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На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
RT на русском 00:26
Здоровье

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

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Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

Известия 01:16
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
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На Украине истощились пять главных месторождений газа

Пять важнейших газовых месторождений Украины истощились на 79-90 процентов.
Российская газета вчера в 23:59
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
REGNUM вчера в 10:50
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
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Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
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Овечкин прокомментировал свой выход на лед под номером Брайанта

Газета.Ru 00:33
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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
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Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
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Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
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Экономика

Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд

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REGNUM вчера в 23:50
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
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Энергетика

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Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
РИА Новости 00:55
Общество

СВР рассекретила имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл имена семерых разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны», передает «РИА Новости».
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КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
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«Монако» объявил о подписании двух полузащитников

Монако сообщил о том, что в команде появились два новых футболиста. У Страсбура был приобретен полузащитник Юссуф Фофана.
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Общество

В Керчи чиновницы в шубах вручили блокадникам по батону

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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
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Политика

Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией

Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
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Sunmag.me 27 января в 11:11
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