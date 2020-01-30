МВД считает целесообразным привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

с чего всё началось

По данным «Известий», Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Банком России активно прорабатывают изменения в законодательство, которые позволят это сделать. Эксперты отметили, что услуги частных сыщиков стоят дорого, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО.

МВД предложило привлечь детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

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