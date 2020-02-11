Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМВД предложило снимать техосмотр на видео

МВД сообщило о разработке правил ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра. Согласно проекту, техосмотр автомобилей будут снимать на видео и выдавать электронную диагностическую карту.
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с чего всё началось
О том, что техосмотр необходимо фиксировать при помощи видеосъемки, дабы исключить возможные фальсификации диагностических карт, упомянуто в пакете сопроводительных документов к нормативному акту
 "Об утверждении Правил ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра" - он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Вести.Ru03:05

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