МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
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МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
Москва, 14 сентября 2020, 09:57 — REGNUM Фиксированный авансовый платёж для иностранцев, приезжающих работать в Россию, предлагает ввести МВД. Это указано в концепции проекта закона в сфере миграции, сообщает 14 сентября РИА Новости со ссылкой на копию документа.В источнике
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МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов
МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:03
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