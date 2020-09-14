Москва, 14 сентября 2020, 09:57 — REGNUM Фиксированный авансовый платёж для иностранцев, приезжающих работать в Россию, предлагает ввести МВД. Это указано в концепции проекта закона в сфере миграции, сообщает 14 сентября РИА Новости со ссылкой на копию документа.

С чего всё началось МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости 00:03