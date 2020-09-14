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REGNUM
REGNUM

МВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж

Москва, 14 сентября 2020, 09:57 — REGNUM Фиксированный авансовый платёж для иностранцев, приезжающих работать в Россию, предлагает ввести МВД. Это указано в концепции проекта закона в сфере миграции, сообщает 14 сентября РИА Новости со ссылкой на копию документа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:03
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ТАСС

В МВД разъяснили действие авансового платежа для иностранцев

ТАСС03:25
Коммерсантъ

МВД предлагает ввести авансовый налог для мигрантов

Коммерсантъ03:03
РИА Новости

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

РИА Новости00:03
Lenta.ru

В России предложили авансом брать налог с трудовых мигрантов

Lenta.ru01:39
Известия

МВД России предложило ввести авансовый налог для мигрантов

Известия01:18
РЕН ТВ

МВД предлагает ввести «авансовый» налог для мигрантов

РЕН ТВ00:22
РБК

СМИ узнали о предложении МВД ввести «авансовый» налог для мигрантов

РБК02:04

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В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального
РИА Новости04:44
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Интерфакс03:29

Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

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Коммерсантъ18:37
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Прайм Краймвчера в 03:50

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Кубань 2411 сентября в 11:26
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Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

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Kazanfirst.ru11 сентября в 04:39
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