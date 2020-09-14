Общество

REGNUMREGNUMМВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж

Москва, 14 сентября 2020, 09:57 — REGNUM Фиксированный авансовый платёж для иностранцев, приезжающих работать в Россию, предлагает ввести МВД. Это указано в концепции проекта закона в сфере миграции, сообщает 14 сентября РИА Новости со ссылкой на копию документа.
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с чего всё началось

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
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В Челябинской области по итогам выборов лидирует «Единая Россия»

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Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана

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