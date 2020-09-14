Общество
REGNUMМВД предложило ввести для трудовых мигрантов авансовый платеж
Москва, 14 сентября 2020, 09:57 — REGNUM Фиксированный авансовый платёж для иностранцев, приезжающих работать в Россию, предлагает ввести МВД. Это указано в концепции проекта закона в сфере миграции, сообщает 14 сентября РИА Новости со ссылкой на копию документа.
Читать в источнике
Оценить373
с чего всё началось
МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости00:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7409 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Политика
Власти ФРГ привлекли ОЗХО к исследованию проб Навального
Берлин, 14 сентября 2020, 11:47 — REGNUM Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) привлечена к исследованию биологических образцов, взятых у российского блогера Алексея Навального.
REGNUM 04:47
Гаджеты
IPhone 12 отправится в продажу 16 сентября
Megaobzor.com 04:09
Политика
Новый глава правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил
Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга объяснил свою позицию по принадлежности четырех Курильских островов.
Газета.Ru 06:20
Политика
Рустам Минниханов набрал 83,4% голосов на выборах Президента РТ
По итогам проверки 98,15% протоколов участковых избирательных комиссий действующий Президент Татарстана набрал 83,4% голосов избирателей.
Татар-информ 02:53
Общество
Заразившийся коронавирусом Берлускони покинул больницу
Заразившегося коронавирусной инфекцией бывшего премьер-министра Италии и лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони выписали из госпиталя San Raffaele в Милане, куда он попал 3 сентября.
Газета.Ru 06:14
Происшествия
Хэмилтон рассказал о футболке с призывом арестовать полицейских
Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, почему решил на подиуме Гран-при в Тоскане надеть футболку с надписью "Арестуйте полицейских, которые убили Брионну Тэйлор".
Газета.Ru 06:00
Общество
ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok
Компания Microsoft объявила о том, что она не претендует на покупку социальной сети TikTok после того, как ее заявка была отклонена материнской компанией сервиса ByteDance, сообщает The Verge.
Газета.Ru 05:12
Политика
Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей
На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК 06:22
Финансы
Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд
На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%. Согласно статистике регулятора, это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года.
РБК 03:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала тройное сальто
Российская актриса Кристина Асмус поделилась в своем Instagram видео со съемок нового шоу "Золото Геленджика", где она выступила в роли ведущей.
Газета.Ru вчера в 19:57
Политика
В Челябинской области по итогам выборов лидирует «Единая Россия»
Тройку лидеров замыкает партия КПРФ, за кандидатов которой проголосовали 11,43% от общего числа избирателей.
RuNews24.ru 02:52
Происшествия
Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Политика
Кондратьев набирает более 83% голосов на выборах главы Кубани
Предыдущие выборы губернатора Кубани проходили 13 сентября 2015 года.
Деловая газета. Юг вчера в 23:19
Экономика
Выдача ипотеки в России в августе установила исторический рекорд
Объем выдачи ипотеки в России в августа 2020 года вырос до 375 млрд рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка.
Известия 03:18
Футбол
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
По информации источника, "Зенит" готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров.
Газета.Ru 06:15
Армия и оружие
Минобороны РФ установило слежку за эсминцем ВМС США в Балтийском море
По данным центра, российские военные непрерывно следят за действиями эсминца ВМС США "Росс", который зашел в Балтийское море днем ранее — в воскресенье, 13 сентября, передает "Интерфакс".
ПолитРоссия 02:56
Общество
Пашаев сообщил об окончательном отказе Ефремова от его услуг
Осужденный на восемь лет Актер Михаил Ефремов отказался продолжить работу с адвокатом Эльманом Пашаевым.
Ведомости 05:57
Политика
Паспорт главы белорусских католиков признали недействительным
Как заявили в Погранкомитете, паспорт главы белорусских католиков признан недействительным.
НТВ 06:25
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Певица Наташа Королева отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.
РИА Новости 05:28
Авто
Кроссовер Geely Coolray пришёл в Малайзию как Proton X50
Компания Proton из Малайзии продемонстрировала новую версию кроссовера Geely Coolray, который получил название X50.
Faktom 05:06
Экономика
Представлена редакция плана модернизации портов до 2030 года
Минтранс представил перечень портовых проектов, которые могут войти в соответствующий раздел комплексного плана модернизации инфраструктуры при его продлении до 2030 года.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия
В Петербурге мужчина забрался на крышу здания Александро-Невской лавры
Российская газета 06:19
Шоу-бизнес
Елена Яколева делала пластическую операцию у врача Людмилы Гурченко
Выполнил операцию врач, который работал с Людмилой Гурченко в советские времена.
VSE42.RU 00:10
Технологии
IKEA и ASUS ROG разработают доступную мебель для геймеров
IKEA, одна из крупнейших в мире сетей по продаже мебели и товаров для дома, объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с маркой Republic of Gamers (ROG), принадлежащей компании ASUS.
3DNews 06:25
Политика
На Украине призвали восстановить торгово-экономические связи с Россией
Как отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте партии, "рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, постепенном возврате на рынки стран СНГ".
Российская газета 04:09
Шоу-бизнес
Охлобыстин признал себя виновным в ситуации с Ефремовым
Иван Охлобыстин, друг угодившего на 8 лет в колонию Михаила Ефремова, отреагировал на критику телеведущего Владимира Соловьева.
Shraibikus News 02:03
Футбол
Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат «Челси»
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал высказывание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Vprognoze.ru 02:42
Транспорт
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:13
Энергетика
BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть
Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС 03:59