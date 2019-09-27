Общество
ВедомостиМВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете. Это следует из данных на портале проектов нормативных актов.
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Адвокат оценил предложение МВД наказывать за неуважительные посты о полицейских
Московский Комсомолец12:58
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Украинское правительство намерено провести аудит финансовых средств, полученных страной от Европейского союза в период правления экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.
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Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
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