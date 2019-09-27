МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете. Это следует из данных на портале проектов нормативных актов.

МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете

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