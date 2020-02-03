Общество
РБКМВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах. Внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.Коммерсантъвчера в 12:59
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Политика
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Происшествия
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Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»
Общество
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
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Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.