Общество
РБКМВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах. Внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.Коммерсантъвчера в 12:59
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Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,1945 рубля — до 70,7921 рубля, курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля, следует из данных Банка России.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Общество
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
Финансы
Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря
Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Экономика
АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн, об этом говорится в сообщении агентства.
Футбол
«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати
В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Происшествия
СК возбудил дело против пустившей ребенка за руль каршеринга женщины
Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила ребенка за руль каршеринговой машины.
Происшествия
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, под завалами могут находиться до десяти человек, двое извлечены.
Общество
Во Владивостоке столкнулись с дефицитом овощей из-за коронавируса
Шоу-бизнес
Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии
Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Технологии
В России создадут новую систему экстренного реагирования
В ноябре прошлого года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Общество
Гости церемонии награждения BAFTA надели наряды с оглядкой на экологию
Организаторы заранее попросили приглашённых следовать в одежде принципу "устойчивого развития" Одной из самых ожидаемых и заметных пар на красной дорожке церемонии награждения британской кинопремией BAFTA стали герцоги Кембриджские.
Гаджеты
IPhone в стиле Tesla продают за $15 000
Российская компания Caviar на днях анонсировала своё новое творение — iPhone 11 Pro в стиле Tesla.
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Армия и оружие
ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
Экономика
Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса
Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
Политика
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Общество
На неделю продлили карантин в школах Саратова
В Саратове на неделю, до 10 февраля, продлен карантин в школах, введенный из-за ОРВИ и гриппа.
Музыка
В Хакасии чиновница опровергла оскорбление при поздравлении оркестра
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Нина Шейерман во время поздравления симфонического оркестра Хакасии с юбилеем сравнила его музыку с какофонией.
Футбол
Бывший форвард сборной Словении: у Бийола большие перспективы
Немного поболтали с Якой после матча, в отеле. Я думаю, он может построить отличную карьеру. Бийол – молодой игрок с перспективой роста.
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro поступает в открытую продажу в России
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).