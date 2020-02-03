Общество

РБКРБКМВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах. Внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Номерам прибавят цифр

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.
Коммерсантъвчера в 12:59

Подробнее о событии

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

РБК00:45

МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

Коммерсантъ03:00

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Автомобильным номерам прибавят цифру

Телеканал 360°вчера в 18:53

На Урале начнут выдавать автомобильные номера с кодом 666

URA.Ruвчера в 17:35

МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга

News.ruвчера в 14:25
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,1945 рубля — до 70,7921 рубля, курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля, следует из данных Банка России.
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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Вести.Ru вчера в 03:53
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
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Финансы

Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
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Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК 01:52
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АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн, об этом говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 04:27
Футбол

«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Metaratings вчера в 16:53
Происшествия

СК возбудил дело против пустившей ребенка за руль каршеринга женщины

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила ребенка за руль каршеринговой машины.
Известия 04:36
Происшествия

В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, под завалами могут находиться до десяти человек, двое извлечены.
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Общество

Во Владивостоке столкнулись с дефицитом овощей из-за коронавируса

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Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
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В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК вчера в 04:51
Технологии

В России создадут новую систему экстренного реагирования

В ноябре прошлого года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.
РБК 01:42
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Общество

Гости церемонии награждения BAFTA надели наряды с оглядкой на экологию

Организаторы заранее попросили приглашённых следовать в одежде принципу "устойчивого развития" Одной из самых ожидаемых и заметных пар на красной дорожке церемонии награждения британской кинопремией BAFTA стали герцоги Кембриджские.
Inc-news.ru вчера в 15:24
Гаджеты

IPhone в стиле Tesla продают за $15 000

Российская компания Caviar на днях анонсировала своё новое творение — iPhone 11 Pro в стиле Tesla.
The GEEK вчера в 16:15
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
RT на русском 03:30
Экономика

Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
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Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
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Общество

На неделю продлили карантин в школах Саратова

В Саратове на неделю, до 10 февраля, продлен карантин в школах, введенный из-за ОРВИ и гриппа.
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В Хакасии чиновница опровергла оскорбление при поздравлении оркестра

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Нина Шейерман во время поздравления симфонического оркестра Хакасии с юбилеем сравнила его музыку с какофонией.
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Бывший форвард сборной Словении: у Бийола большие перспективы

Немного поболтали с Якой после матча, в отеле. Я думаю, он может построить отличную карьеру. Бийол – молодой игрок с перспективой роста.
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Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
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Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
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В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
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