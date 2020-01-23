МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.

с чего всё началось

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах. Внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

Экономика Китайские биржи открылись обвалом на 8% Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Гаджеты Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.

Шоу-бизнес «Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.

Общество Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

Кино Драма «1917» стала лучшим фильмом по версии BAFTA Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).

Экономика Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров Предложения Минфина и ФАС по увеличению госзакупок отечественной продукции Расширение списка товаров, при закупке которых установлен запрет допуска иностранной продукции.

Политика В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.

Общество В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.