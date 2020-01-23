Общество

РБКРБКМВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах. Внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Номерам прибавят цифр

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.
Коммерсантъвчера в 12:59

Подробнее о событии

МВД предлагает трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

ТАСС01:07

МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга

News.ruвчера в 14:25

Автомобильным номерам прибавят цифру

Телеканал 360°вчера в 18:53

На Урале начнут выдавать автомобильные номера с кодом 666

URA.Ruвчера в 17:35

В Свердловской области могут появиться автономера с «числом зверя»

Говорит Москвавчера в 15:48

«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

Ведомостивчера в 19:04

Номерам прибавят цифр

Коммерсантъвчера в 12:59
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Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей определили в школу и детсад

Газета.Ru вчера в 22:49
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Футбол

Кокорин сообщил о своей зарплате в «Зените»

Газета.Ru вчера в 23:31
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
Гаджеты

Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным

Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
3DNews вчера в 23:46
Происшествия

Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело

Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, возбудили уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 04:39
Армия и оружие

В Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.
REGNUM 00:55
Происшествия

Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева

По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Известия вчера в 15:56
Теннис

Джокович возглавил рейтинг ATP, Медведев опустился на пятое место

Россиянин Даниил Медведев потерял одну позицию и опустился на пятое место Возглавил рейтинг Новак Джокович.
Спорт-Экспресс вчера в 23:50
Шоу-бизнес

«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
VSE42.RU вчера в 21:03
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

С поезда Пекин-Москва сняли всех пассажиров

BFM.ru вчера в 23:12
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии

Российские военнослужащие предотвратили воздушную атаку террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.
Политическая Экспертиза вчера в 12:25
Хоккей

«Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева

RT на русском 00:50
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Кино

Драма «1917» стала лучшим фильмом по версии BAFTA

Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).
Российская газета вчера в 20:14
Экономика

Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров

Предложения Минфина и ФАС по увеличению госзакупок отечественной продукции Расширение списка товаров, при закупке которых установлен запрет допуска иностранной продукции.
РБК 01:00
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 01 февраля в 11:59
Политика

В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ

В 2019 году ORSIS ("Промтехнология") включили в "черный список" поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости вчера в 19:13
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Авто

Где продаются самые дешевые автомобили в России

Эксперты сервиса "Авито Авто" назвали регионы России, где продаются самые дешевые вторичные машины.
Piter.tv 01 февраля в 08:36
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

РБК вчера в 21:34
Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru вчера в 03:00
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