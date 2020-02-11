Общество

Автоновости дняАвтоновости дняВ России могут ввести видеофиксацию техосмотра

МВД России предлагает еще больше ужесточить правила проведения техосмотра, введя с июня 2020 года не только фото-, но и видеофиксацию его прохождения. Соответствующий проект изменений в постановление о порядке проведения техосмотров в РФ появился на портале проектов нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
О том, что техосмотр необходимо фиксировать при помощи видеосъемки, дабы исключить возможные фальсификации диагностических карт, упомянуто в пакете сопроводительных документов к нормативному акту
 "Об утверждении Правил ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра" - он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Вести.Ru03:05

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В МВД хотят записывать техосмотр на видео (но это не точно)

Вести.Ru13:19

МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

РИА Новости05:50

МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

РБК08:00

Прохождение техосмотра будут записывать на видео

URA.Ru06:31

МВД России предлагает ввести видеофиксацию техосмотра

REGNUM06:24

Заплатить за видеофиксацию техосмотра придется самим россиянам

Национальная служба новостей12:25

МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра

ТАСС04:40
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