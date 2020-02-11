с чего всё началось

МВД России предлагает еще больше ужесточить правила проведения техосмотра, введя с июня 2020 года не только фото-, но и видеофиксацию его прохождения. Соответствующий проект изменений в постановление о порядке проведения техосмотров в РФ появился на портале проектов нормативно-правовых актов.

Наука Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.

Экономика Сечин представил Путину проект «Восток Ойл» На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.

Политика Небензя понадеялся на учет позиции России в проекте резолюции по Ливии Москва рассчитывает, что позиция России в проекте резолюции по Ливии будет учтена до того, как документ будет вынесен на голосование в Совете Безопасности ООН в среду, 12 февраля.

Экономика В Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ Нина Зотина / РИА Новости Счетная палата оценила администрирование Федеральной налоговой службы (ФНС) и ее подведомственными структурами налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе работу по легализации налоговой базы для наращивания поступлений в казну.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Происшествия Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.

Общество Российские суды прекратили половину дел о преступных сообществах Российские суды в течение прошлого года прекратили более половины уголовных дел, возбужденных по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем).

Гаджеты В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.

Авто Обновленный Volkswagen Tiguan проходит зимние тесты В моторную линейку Volkswagen Tiguan 2021 войдут силовые агрегаты от нового Golf, на которых снижены выбросы СО2.

Происшествия В Южно-Сахалинске на пожаре погиб девятилетний мальчик Следственные органы СКР в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика на пожаре в одном из садоводств областного центра.