Общество
Автоновости дняВ России могут ввести видеофиксацию техосмотра
МВД России предлагает еще больше ужесточить правила проведения техосмотра, введя с июня 2020 года не только фото-, но и видеофиксацию его прохождения. Соответствующий проект изменений в постановление о порядке проведения техосмотров в РФ появился на портале проектов нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
О том, что техосмотр необходимо фиксировать при помощи видеосъемки, дабы исключить возможные фальсификации диагностических карт, упомянуто в пакете сопроводительных документов к нормативному акту "Об утверждении Правил ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра" - он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.Вести.Ru03:05
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