с чего всё началось

В МВД предложили с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточнятся, что проект изменений уже опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Политика Эксперт: победитель праймериз в Айове Буттиджич вряд ли повторит успех Победитель праймериз Демократической партии США в штате Айова Пит Буттиджич вряд ли сможет повторить свой успех в остальных штатах, считает профессор университета Макгилла в Монреале Бэрри Эйдлин.

Происшествия Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии Мосгорсуд приговорил уроженца Киргизии Нурлана Муратова к 18 годам колонии за убийство полицейского Андрея Райского в служебном туалете станции «Курская».

Автоспорт «Феррари» представила болид на сезон-2020 Болид на сезон-2020 получил название SF1000 – в нынешнем году «Феррари» станет первой командой в истории «Формулы-1», преодолевшей отметку в 1000 проведенных Гран-при.

Политика ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.

Общество Россия отправила в Китай 2 млн медицинских масок Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Политика Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.