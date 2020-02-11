Общество
Мой БрянскМВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
В МВД предложили с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточнятся, что проект изменений уже опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
О том, что техосмотр необходимо фиксировать при помощи видеосъемки, дабы исключить возможные фальсификации диагностических карт, упомянуто в пакете сопроводительных документов к нормативному акту "Об утверждении Правил ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра" - он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.Вести.Ru03:05
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