Общество

Мой БрянскМой БрянскМВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

В МВД предложили с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточнятся, что проект изменений уже опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
О том, что техосмотр необходимо фиксировать при помощи видеосъемки, дабы исключить возможные фальсификации диагностических карт, упомянуто в пакете сопроводительных документов к нормативному акту
 "Об утверждении Правил ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра" - он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Вести.Ru03:05

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В МВД хотят записывать техосмотр на видео (но это не точно)

Вести.Ru13:19

МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

РИА Новости05:50

Прохождение техосмотра будут записывать на видео

URA.Ru06:31

МВД России предлагает ввести видеофиксацию техосмотра

REGNUM06:24

МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео

Интерфакс05:57

МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

РБК08:00

МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра

ТАСС04:40
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