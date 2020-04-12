с чего всё началось

В МВД сообщили о рассылке ложных СМС о штрафах за нарушение режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.

В МВД предупредили о ложных СМС о штрафах за нарушение самоизоляции

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Религия Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс». 657