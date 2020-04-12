Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
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с чего всё началось
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится
 в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском05:30

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МВД предупредило о фейковых оповещениях о нарушении самоизоляции

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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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Общество

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Общество

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В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.
РИА Новости 06:40
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Песков рассказал об интенсивности графика Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
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Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС 05:49
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Происшествия

В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар

В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
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Единоборства

UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видео поединка российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
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Общество

В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду

В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Общество

В России и других странах сегодня отмечают День космонавтики

В 2011 году на специальном пленарном заседании Генассамблеи ООН официально провозгласили 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.
News.ru 05:10
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
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Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
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Общество

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Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
RT на русском 03:33
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Музыка

«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров

Lenta.ru 10 апреля в 11:44
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Общество

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Российская газета вчера в 09:13
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Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты России.
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Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом

Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
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Центральный банк России временно разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам дистанционно.
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Общество

В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных

Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных.
Известия 04:42
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Правительство Китая приняло решение направить в Россию группу экспертов по борьбе с пандемией коронавируса.
ФАН 10 апреля в 23:14
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В России расширили список пострадавших от коронавируса отраслей — в новый перечень попали стоматология и демонстрация кино.
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В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

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В Иране задумались о признании коронавируса биологическим оружием

Иран изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием.
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