Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

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«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
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с чего всё началось
СМС-оповещения о выявленных фактах нарушения режима самоизоляции, которые поступают гражданам, являются недостоверными, сообщило
 МВД России в Twitter.
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