Коронавирус
RT на русскомМВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
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Авто
Volkswagen Polo стал самым популярным авто Москвы и Санкт-Петербурга
Автоновости дня вчера в 03:37
Экономика
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РБК 07:14
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Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Газета.Ru 08:40
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
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Шоу-бизнес
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Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости вчера в 13:30
Транспорт
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Коммерсантъ вчера в 14:25
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
Общество
Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции
С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России.
РБК 07:51
Энергетика
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Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Политика
Песков рассказал об отменном здоровье Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:04
Технологии
YouTube адаптировал свой сайт для планшетов
Разработчики Google отметили, что на сайте YouTube большая часть отказов ранее приходила именно с планшетов.
Дни24 07:24
Экономика
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+
От договоренностей по сокращению добычи нефти ОПЕК+ выиграет весь мир: без них глобальная экономика будет на пороге хаоса.
Российская газета 07:51
Единоборства
Соловьев: Хабиб и Конор подружатся, у них будут прекрасные отношения
Телеведущий Владимир Соловьев высказал свое отношение к российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, а также прокомментировал противостояние Хабиба с экс-обладателем поясов UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.
Metaratings 06:25
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
В Северной Осетии умер второй пациент с коронавирусом
Женщина с подтвержденным COVID-19 и тяжелой сердечно-сосудистой патологией скончалась в Северной Осетии, это вторая смерть в регионе, сообщает минздрав Северной Осетии.
РИА Новости 07:38
Общество
ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь
Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
Шоу-бизнес
Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом
Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ 10 апреля в 05:26
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Общество
Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов
Во вторник и среду ожидается температура около нормы, а в четверг — вновь на 4 градуса ниже нормы, передает ТАСС.
Вечерняя Москва 00:52
Гаджеты
IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с выходом
Для базовой модели – до конца апреля, а для iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max – до середины мая.
iReactor вчера в 20:24
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Религия
Вербное воскресенье отмечают 12 апреля
Телепорт вчера в 19:35
Политика
Глава МИД Германии предложил использовать бюджет ЕС для «оживления»
Берлин, 12 апреля 2020, 13:50 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал использовать бюджет Евросоюза для оживления содружества после окончания пандемии коронавируса, об этом 12 апреля сообщает Welt am Sonntag.
REGNUM 06:50
Происшествия
В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
Культура
Герои сериала «Маша и медведь» расскажут о жизни во время самоизоляции
Герои мультсериала «Маша и медведь» в новых 3D-роликах расскажут о самоизоляции и правилах гигиены.
UfaTime.ru вчера в 21:10
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40