с чего всё началось

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.

МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

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