Происшествия
Газета.RuМВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. По данным следствия, чиновники украли денежные средства молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР.
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Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию
Происшествия
В Иркутской области за фейк о коронавирусе задержали студентку
Задержанная 20-летняя студентка из Усольского района разместила голосовое сообщение о том, что число зараженных в Иркутске и Ангарске якобы достигло 35 человек, в одном из чатов социальной сети «Вконтакте».
Энергетика
The National Interest оценило, какой урон нефтяной кризис нанесет США
Сланцевая индустрия способна работать без убытков лишь при цене барреля нефти больше 53 долларов, отмечают эксперты американского издания The National Interest.
Политика
Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»
Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Армия и оружие
В Калининграде появился дивизион сверхдальнобойных РСЗО «Смерч»
«Смерч» сможет отразить все возможные атаки Запада, так как в последнее время НАТО стягивает силы к границам с Калининградом.
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Ливерпуля» Шакири
Отмечается, что интерес к Шакири проявляют ЦСКА, «Рома» и «Севилья».
Происшествия
Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте
Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Общество
В Подмосковье вслед за Москвой введен режим всеобщей изоляции
Ранее режим всеобщей изоляции был введен в Москве.
Здоровье
Более 200 тысяч смертей от коронавируса предрекли США
Миллионы людей могут заразиться коронавирусной инфекцией в США, от 100 до 200 тысяч человек, скорее всего, умрут, заявил глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи.
Кино
Новый сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним
Продюсер проекта Дэвид Альперт рассказывал в 2014 году о планах на сериал. Продлевать "Ходячих мертвецов" планировалось до 12 сезона.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Футбол
Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA
Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. снизилась на торгах почти на 8% – чуть выше $23 за баррель.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Происшествия
С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек
Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
Происшествия
Жителю Заполярья пригрозили уголовным делом за нарушение карантина
В Мурманской области житель города Апатиты привез с Кубы коронавирус.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Главврач НИИ Склифосовского объяснил важность самоизоляции
Главврач НИИ Склифосовского Сергей Петриков объяснил важность самоизоляции, отметив, что люди до конца не понимают, с чем они могут столкнуться.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско осталась без средств и хочет вернуться к нему
Культура
50 лет назад состоялась премьера фильма «Белое солнце пустыни»
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
Общество
Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции
Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общество
Названа доля заразившихся коронавирусом внутри страны россиян
Доля россиян, заразившихся коронавирусом на территории России, превышает 25 процентов.
Здоровье
Аллергики оказались в зоне повышенного риска из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса в зоне повышенного риска оказались граждане, которые страдают от сезонной аллергии.