МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. По данным следствия, чиновники украли денежные средства молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР.

Происшествия В Иркутской области за фейк о коронавирусе задержали студентку Задержанная 20-летняя студентка из Усольского района разместила голосовое сообщение о том, что число зараженных в Иркутске и Ангарске якобы достигло 35 человек, в одном из чатов социальной сети «Вконтакте».

Политика Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы» Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.

Происшествия Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.

Общество Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.

Здоровье Более 200 тысяч смертей от коронавируса предрекли США Миллионы людей могут заразиться коронавирусной инфекцией в США, от 100 до 200 тысяч человек, скорее всего, умрут, заявил глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи.

Футбол Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Происшествия В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

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Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Общество Главврач НИИ Склифосовского объяснил важность самоизоляции Главврач НИИ Склифосовского Сергей Петриков объяснил важность самоизоляции, отметив, что люди до конца не понимают, с чем они могут столкнуться.

Наука Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.