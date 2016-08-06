Происшествия
Газета.RuМВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. По данным следствия, чиновники украли денежные средства молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР.
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Происшествия
В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом
В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
Армия и оружие
Балтийский флот получил новые реактивные системы «Смерч»
Артиллерия Балтийского флота РФ получила на вооружение реактивные системы залпового огня "Смерч".
Общество
В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки
Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Политика
Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца
Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
Гаджеты
GTX 1650 получат более быструю память
Здоровье
Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой
Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Происшествия
Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции
Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.
Общество
Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины
Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.
Общество
Вологодская область вводит режим полной самоизоляции
Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
Общество
Алиханов сообщил о заразившемся коронавирусом враче в Калининграде
У заместителя главного врача одной из поликлиник Калининграда подтвердили коронавирус.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Технологии
В соцсети «Одноклассники» запустили сервисы госуслуг
Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом госуслуг запустила приложение, которое дает возможность пользоваться госуслугами внутри соцсети.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года
На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Общество
Для защиты от коронавируса китайский медик посоветовал промывать нос
Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
Армия и оружие
Корпус морской пехоты США назвал причины возможного отказа от большого числа F-35
В США уже оценили доклад генерала и предположили, что возможный отказ от поставок F-35 в КМП в первую очередь будет связан с финансовым кризисом, который постигнет США из-за обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Общество
Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы
Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
Здоровье
В Свердловской области определили стоимость лечения коронавируса
Сами исследования на коронавирус тарифицированы отдельно, – передает слова директора ТФОМС Свердловской области Валерия Шелякина E1.RU.
Армия и оружие
Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»
Атомная подводная лодка «Северодвинск» построена российскими конструкторами по проекту 885 «Ясень».
Общество
Названо число заразившихся коронавирусом внутри страны россиян
Более 25% жителей России заразились коронавирусом внутри страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Московской полиции подготовили памятки о зонах патрулирования и мерах для нарушителей карантина
Согласно документу, если сотрудник полиции обнаружит группу граждан из двух и более человек, то для начала нарушителей проинформируют об указе мэра об ужесточении соблюдения режима самоизоляции.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Политика
В ЛНР прокомментировали увольнение Сивохо
Увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.