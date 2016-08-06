Происшествия

Газета.RuГазета.RuМВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег

МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. По данным следствия, чиновники украли денежные средства молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР.
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В ЛДПР раскрыли подробности дела против сотрудников аппарата партии

РИА Новости05:43

Вице-спикер ГД Лебедев отверг обвинения в игнорировании допросов по делу о хищении

Интерфакс05:43

Лебедев прокомментировал заявления обвиняемых в хищениях в ЛДПР

РЕН ТВ04:56

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Коммерсантъ03:45

Вице-спикер Думы Лебедев заявил, что не уклонялся от следствия по делу о хищениях в ЛДПР

ТАСС06:55

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении средств

RT на русском03:34

Комментарий МВД России о ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников аппарата ЛДПР

МВД медиа03:00
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Происшествия

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 07:41
Армия и оружие

Балтийский флот получил новые реактивные системы «Смерч»

Артиллерия Балтийского флота РФ получила на вооружение реактивные системы залпового огня "Смерч".
Вести.Ru 07:37
Общество

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Вести.Ru вчера в 13:16
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Политика

В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:50
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Политика

Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
ТАСС 07:29
Гаджеты

GTX 1650 получат более быструю память

Megaobzor.com 27 марта в 12:26
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Инфорос 02:50
Здоровье

Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Росбалт 07:02
Происшествия

Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции

Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.
Российская газета 06:25
Общество

Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины

Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.
REGNUM 07:50
Общество

Вологодская область вводит режим полной самоизоляции

Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
OAnews 07:33
Общество

Алиханов сообщил о заразившемся коронавирусом враче в Калининграде

У заместителя главного врача одной из поликлиник Калининграда подтвердили коронавирус.
Невские Новости 05:42
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Технологии

В соцсети «Одноклассники» запустили сервисы госуслуг

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом госуслуг запустила приложение, которое дает возможность пользоваться госуслугами внутри соцсети.
АБН 03:39
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 04:54
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года

На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Саминвестор 07:04
Общество

Для защиты от коронавируса китайский медик посоветовал промывать нос

Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
ToDay News Ufa 28 марта в 16:11
Армия и оружие

Корпус морской пехоты США назвал причины возможного отказа от большого числа F-35

В США уже оценили доклад генерала и предположили, что возможный отказ от поставок F-35 в КМП в первую очередь будет связан с финансовым кризисом, который постигнет США из-за обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Военное дело 03:04
Общество

Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы

Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:56
Здоровье

В Свердловской области определили стоимость лечения коронавируса

Сами исследования на коронавирус тарифицированы отдельно, – передает слова директора ТФОМС Свердловской области Валерия Шелякина E1.RU.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:13
Армия и оружие

Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»

Атомная подводная лодка «Северодвинск» построена российскими конструкторами по проекту 885 «Ясень».
ГЛАС.RU 02:16
Общество

Названо число заразившихся коронавирусом внутри страны россиян

Более 25% жителей России заразились коронавирусом внутри страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Live24 05:49
Общество

Московской полиции подготовили памятки о зонах патрулирования и мерах для нарушителей карантина

Согласно документу, если сотрудник полиции обнаружит группу граждан из двух и более человек, то для начала нарушителей проинформируют об указе мэра об ужесточении соблюдения режима самоизоляции.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.
ТАСС вчера в 07:29
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Политика

В ЛНР прокомментировали увольнение Сивохо

Увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 07:57
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