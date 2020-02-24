МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения.

с чего всё началось

Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

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