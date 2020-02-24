Общество

РБКРБКМВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

Опыт КНР Китай считается мировым лидером по количеству установленных камер видеонаблюдения, только в Пекине их число превышает 470 тыс. Система распознавания лиц используется не только для поиска преступников и подозреваемых, она также внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне.
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с чего всё началось

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения.
РБК01:00

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МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

РБК01:00

Преступников в России будут искать с помощью камер по татуировкам и голосу

Lenta.ru01:57

Российские правоохранители начнут искать преступников по татуировкам и походке

Газета.Ru01:48

МВД рассчитывает на помощь искусственного интеллекта в поиске преступников и подозреваемых в преступлениях

Эхо Москвы02:04

МВД сообщило о разработке системы биометрического распознавания преступников

Говорит Москва01:14

Полиция сможет определять человека по походке и татуировкам

Аргументы недели01:42
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Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
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Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину

Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
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В подмосковной деревне Щеголево прошли съемки последних сцен исторического фильма «Сердце Пармы», - сообщают «Вести».
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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
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Lenta.ru вчера в 23:20
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В США составили подробные списки правительственных чиновников, которые не слишком лояльно относятся к президенту страны Дональду Трампу.
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Происшествия

В Турции на границе с Ираном произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Турции в приграничном с Ираном районе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.
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Общество

Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.
REGNUM вчера в 03:40
Общество

В Казахстане назначен новый бизнес-омбудсмен

Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей назначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 февраля, передает пресс-служба Акорды (Администрации президента Казахстана).
Красная весна 02:09
Армия и оружие

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости вчера в 09:40
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В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 11:20
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Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
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Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
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В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
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Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».
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Путин призвал не разрушать общность с Украиной

Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо разрушать это, как, например, случилось с единством православной церкви.
Российская газета 21 февраля в 02:56
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 22 февраля в 06:10
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Армия и оружие

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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в понедельник о нанесении ударов по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и к югу от сирийской столицы в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства из палестинского приморского анклава.
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Общество

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Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
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В Киеве взорвали отделение банка

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Наука

Специалисты разработали препарат на основе клеток крови пациента

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Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Как сообщает РИА Новости, 6 китайских провинций снизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный из-за вспышки коронавируса месяц назад.
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В России более 70 ТЦ не работают из-за нарушений пожарной безопасности

В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Коммерсантъ 01:49
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
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Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу под крики «русские в Лондоне»

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В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
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