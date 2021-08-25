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МВД: причастность задержанного в Тюмени к убийству девочки подтвердила ДНК-экспертиза

Эксперты МВД провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила причастность задержанного в Тюмени 40-летнего уроженца Сургута к убийству девочки.
BFM.ru
— Тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.
72.ru
"В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", - сообщила она.
РИА Новости
По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан.
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