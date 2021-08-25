BFM.ruМВД: причастность задержанного в Тюмени к убийству девочки подтвердила ДНК-экспертизаЭксперты МВД провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила причастность задержанного в Тюмени 40-летнего уроженца Сургута к убийству девочки.BFM.ru— Тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.72.ru"В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", - сообщила она.РИА НовостиПо месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан.72.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВПятый каналНовости ЮгрыРосбалтDaily StormREGNUMИзвестияСургутИнформТВRT на русскомМВД медиаЦарьградПодробнее о событииОбразцы с тела убитой в Тюмени девочки совпали с ДНК подозреваемогоФонтанка.Ру12:46Подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой нашли по картонной коробке от техникиТюменская область сегодня12:43В МВД рассказали, что вышли на след предполагаемого убийцы школьницы в Тюмени по ДНКПятый канал12:36ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы в Тюмени совпала с образцами с её телаRT на русском12:33МВД России рассказывает о работе уголовного розыска по раскрытию резонансного убийстваМВД медиа12:09МВД: причастность задержанного в Тюмени к убийству девочки подтвердила ДНК-экспертизаBFM.ru12:35ДНК подозреваемого совпало со следами на теле убитой девочки в ТюмениРЕН ТВ12:29Показать ещёОценить30Поделиться